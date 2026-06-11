Paz Vega asegura que "todo está bien", dos meses después de su separación de Orson Salazar

Paz Vega continúa enfocada en su nueva etapa vital. Han pasado casi dos meses desde que se conoció la noticia de su separación del empresario Orson Salazar, con quien llevaba 25 años de matrimonio y tiene tres hijos en común. Una ruptura tras la cual la actriz sevillana sigue con su vida y volcada en su familia y trabajo.

En medio del interés mediático que genera la noticia, las cámaras de Gtres han localizado a la intérprete en la estación de Atocha, en Madrid. Visiblemente apresurada y marchándose de las cámaras con cierta prisa, la actriz no ha querido detenerse a dar detalles sobre su situación personal, aunque ante las preguntas de los reporteros ha lanzado un breve mensaje asegurando que "todo está bien" antes de continuar su camino.

Paz Vega pillada por los paparazzi | Gtres

Una reaparición tras la primera entrevista de su hijo Orson

Esta reacción de Paz Vega en Atocha se produce poco después de que su hijo mayor, Orson Salazar, concediera su primera entrevista a la revista Vanity Fair España, donde ha hablado abiertamente sobre cómo, con 19 años, está comenzando a construir su propio futuro, repasando sus proyectos y su infancia en California.

A pesar de la reciente separación de sus padres, el primogénito de la actriz demostró un gran respeto hacia ambos, destacando que de su padre tiene la parte física y el carácter, y de su madre, su nobleza y el amor por el trabajo.

Paz Vega y su hijo Orson de camino al concierto de Bad Bunny en Madrid | Gtres

Un cuarto de siglo de historia en común

La historia de amor entre Paz Vega y Orson Salazar se remonta a principios de la década de los 2000. Tras cruzarse sus caminos, la actriz y el empresario contrajeron matrimonio en el año 2002 en una íntima ceremonia celebrada en Caracas, la ciudad natal de Salazar.

Los primeros años de casados los pasaron en Madrid. Pero en 2008 decidieron trasladar su residencia a los Estados Unidos para impulsar la carrera internacional de la intérprete, estableciéndose en la ciudad de Los Ángeles (California), un entorno en el que fijaron su hogar durante un largo periodo y donde sus hijos pasaron sus primeros años de infancia antes de regresar definitivamente a España en 2017.

Paz Vega y su familia | Gtres

Fruto de este cuarto de siglo de unión nacieron sus tres hijos en común, quienes se han convertido en el motor principal de sus vidas. El mayor, Orson Jr., llegó al mundo en mayo de 2007; dos años más tarde, en julio de 2009, nació su única hija, Ava; y finalmente, en agosto de 2010, la pareja dio la bienvenida al benjamín de la casa, Lenon.