Ingrid Asensio anuncia que su hija y el futbolista Ilies Hassaine se mudan poco después de celebrar su boda

Ingrid Asensio está viviendo un verano de lo más intenso y familiar, con la reciente boda de su hija Íngrid, que aún la mantiene en una nube. Orgullosa de ser una "abuelaza" joven, la presentadora ha aprovechado su último evento público con Pantene para sincerarse sobre cómo malcría a sus dos nietas y, de paso, soltar una inesperada exclusiva familiar: los recién casados, Íngrid y el futbolista Ilies Hassaine, hacen las maletas para mudarse fuera de España.

Ingrid Asensio en un evento de Pantene | Europa Press

Una "abuelaza" superconsentidora

A sus 53 años recién cumplidos, a Ingrid Asensio le encanta presumir de la bonita familia que ha formado junto al exfutbolista Fernando Sanz. "Abuela de dos y bien orgullosa, sí, claro que sí", ha respondido con una sonrisa al ser preguntada por sus nietas, detallando con ternura cómo es la mayor: "Tiene tres años, es rubita, pero tiene el pelo rizado; está empezando a rizársele por abajo".

Al hablar de su papel con las pequeñas, Ingrid no tiene reparos en ponerse una buena nota, desvelando que su nivel de exigencia ha cambiado radicalmente respecto a cuando era madre. "Soy una superabuelaza, superconsentidora. De mamá era muy consentidora, pero bastante estricta, y ahora con las nietas de lo estricto... nada", reconoce. Para ella, la clave de esta etapa es poder exprimir el tiempo juntas sin la carga de la responsabilidad diaria: "Ahora lo disfruto con mis nietas, pero sin el agobio ese de educar tanto".

Mudanza sorpresa a Portugal tras la boda

Sin embargo, este verano tan familiar va a venir acompañado de una importante despedida. Su hija Íngrid arranca una nueva etapa lejos de España debido a los compromisos profesionales de su marido. "Hacemos escapadas, lo único malo es que se me van a vivir a Portugal. Mi yerno ha fichado por el Coimbra y entonces, bueno... menos mal que ha pasado después de la boda", ha desvelado la que fuera estrella de la televisión en los años noventa.

Aunque admite que le da cierta pena tenerlas lejos, Ingrid ya está planeando los viajes para que la distancia no se note en el día a día con sus nietas. "Está cerca. En coche son cinco horas y pico y en avión una hora. Estaré allí una semana sí y una semana no, prácticamente. Iré muchísimo", asegura convencida de que las tecnologías no sustituyen los abrazos: "Videollamadas ya hacemos, pero el contacto físico es más".

El fútbol, el motor de su vida

Esta nueva mudanza por motivos deportivos no pilla por sorpresa a Ingrid, que lleva toda la vida ligada a este deporte, primero por la carrera de su marido, el exjugador del Real Madrid Fernando Sanz, y ahora por la de su yerno. "El fútbol ha formado parte de mi vida desde que conocí a Fernando con 21 años", recuerda.

Eso sí, de cara a la emoción al gran torneo del verano, el Mundial, prefiere quedarse en un segundo plano y cederle el protagonismo a los suyos: "Eso es cosa de mi marido y de mis hijos, que son los que lo viven de verdad y en directo. Yo me voy acoplando", concluye.