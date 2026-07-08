Este verano no hay excusas: rutina sin material para entrenar durante las vacaciones, estés donde estés

Las vacaciones son para disfrutar, descansar y desconectar de las obligaciones del día a día. Sin embargo, esto no significa que debamos abandonar por completo nuestros hábitos saludables. De hecho, mantenerse activo durante este periodo puede ayudarnos a sentirnos con más energía, evitar la sensación de pesadez y facilitar mucho la vuelta a la rutina cuando regresamos a casa.

La buena noticia es que no hace falta buscar un gimnasio ni cargar con equipamiento deportivo en la maleta. Con una pequeña rutina de apenas unos minutos y utilizando únicamente nuestro propio peso corporal, podemos realizar un entrenamiento completo en cualquier lugar: en la habitación del hotel, en un apartamento, en la playa, en un parque o incluso en una terraza.

La clave está en elegir ejercicios sencillos que involucren diferentes grupos musculares y que nos permitan trabajar fuerza, resistencia y coordinación de forma simultánea. Por eso, una de mis propuestas favoritas para vacaciones es un circuito full body que combina movimientos básicos pero muy efectivos.

Mujer haciendo abdominales | Magnific

La rutina de ejercicios para estas vacaciones

Comenzamos con un ejercicio de abdomen muy accesible para cualquier nivel. Tumbados boca arriba, realizamos una incorporación llevando las manos hacia el suelo entre las piernas. Este movimiento activa la musculatura abdominal y ayuda a despertar el cuerpo de forma progresiva.

muy accesible para cualquier nivel. Tumbados boca arriba, realizamos una incorporación llevando las manos hacia el suelo entre las piernas. Este movimiento activa la musculatura abdominal y ayuda a despertar el cuerpo de forma progresiva. A continuación, pasamos a un puente de glúteos . Desde la misma posición, elevamos la pelvis, mantenemos la contracción durante dos segundos en la parte superior y descendemos lentamente. Este ejercicio fortalece los glúteos, la zona lumbar y la musculatura posterior de las piernas, aspectos fundamentales para mantener una buena postura corporal.

. Desde la misma posición, elevamos la pelvis, mantenemos la contracción durante dos segundos en la parte superior y descendemos lentamente. Este ejercicio fortalece los glúteos, la zona lumbar y la musculatura posterior de las piernas, aspectos fundamentales para mantener una buena postura corporal. Después llega el momento de ponerse de pie para realizar sentadillas . En este caso, añadimos una elevación de talones al finalizar la subida. De esta forma no solo trabajamos piernas y glúteos, sino que también activamos los gemelos, logrando un ejercicio mucho más completo.

. En este caso, añadimos una elevación de talones al finalizar la subida. De esta forma no solo trabajamos piernas y glúteos, sino que también activamos los gemelos, logrando un ejercicio mucho más completo. El siguiente paso son las flexiones . Se trata de uno de los mejores ejercicios para fortalecer el tren superior, especialmente pecho, hombros y brazos. Si todavía no tienes suficiente fuerza para realizar el movimiento completo, puedes apoyar las rodillas en el suelo para reducir la carga y ejecutar el ejercicio con una técnica correcta.

. Se trata de uno de los mejores ejercicios para fortalecer el tren superior, especialmente pecho, hombros y brazos. Si todavía no tienes suficiente fuerza para realizar el movimiento completo, puedes apoyar las rodillas en el suelo para reducir la carga y ejecutar el ejercicio con una técnica correcta. Volvemos a la posición de pie para realizar zancadas hacia delante . Este movimiento exige estabilidad, coordinación y fuerza, trabajando de manera intensa los glúteos y toda la musculatura de las piernas.

. Este movimiento exige estabilidad, coordinación y fuerza, trabajando de manera intensa los glúteos y toda la musculatura de las piernas. Para finalizar el circuito incorporamos unos burpees, uno de los ejercicios más completos que existen. Gracias a su componente cardiovascular, ayudan a aumentar la intensidad del entrenamiento y a elevar las pulsaciones, aportando un estímulo extra al final de la rutina.

Mujer haciendo flexiones en casa | Magnific

La propuesta es sencilla: realizar cada ejercicio durante 30 segundos y completar tres vueltas al circuito. En apenas unos minutos habrás trabajado prácticamente todo el cuerpo sin necesidad de material y adaptando la intensidad a tu nivel físico.

Porque disfrutar de las vacaciones y mantenerse activo no son conceptos incompatibles. A veces, dedicar unos pocos minutos al día al ejercicio es suficiente para seguir cuidando nuestra salud, mantener nuestras sensaciones físicas y regresar a casa con la satisfacción de no haber abandonado por completo nuestros buenos hábitos.