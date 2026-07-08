Paula Echevarría, muy orgullosa de su hija Daniella que pronto cumplirá los 18: "Siempre ha sido muy madura"

Paula Echevarría ha sido una de las grandes protagonistas del 20 aniversario que ha celebrado Pantene en homenaje a sus dos décadas trabajando junto a la actriz. Una relación profesional que, como ella misma ha reconocido, ha terminado convirtiéndose en un auténtico vínculo personal: "Yo creo que esta relación va más allá de lo laboral. Cualquier persona que piense en mí piensa en Pantene y cualquier persona que piense en Pantene piensa en mí".

La actriz ha explicado que el secreto de una colaboración tan larga está en la confianza y el respeto mutuo: "En las relaciones, ya sean personales o laborales, tiene que haber confianza, respeto y admiración. Con Pantene pasa eso. Nos admiramos mutuamente y siempre se han portado muy bien conmigo".

Paula Echevarría hablando con la prensa | Europa Press

También ha hablado con orgullo de su hija Daniella, que el próximo 17 de agosto alcanza la mayoría de edad. Preguntada por cómo está siendo esta nueva etapa, Paula ha asegurado que ella siempre ha demostrado una gran madurez: "Con 18 años ya es una mujer hecha y derecha. Siempre ha sido muy madura".

Muy emocionada, no ha ocultado la admiración que siente por su hija: "Orgullo, muchísimo orgullo", ha afirmado con una sonrisa, dejando claro que está encantada de ver en la mujer en la que se ha convertido Daniella.

Miguel Torres y Paula Echevarría en el photocall del 20 aniversario de Pantene | Gtres

Además, Paula ha explicado que tanto ella como Miguel Torres forman un auténtico equipo para sacar adelante a su familia: "Una pareja tiene que ser un equipo", ha asegurado, antes de revelar cómo consiguen organizarse: "Tenemos que coordinarnos muy bien porque criamos solos a Miki y a Daniella. La casa siempre tiene que estar cubierta".

La actriz también ha tenido unas cariñosas palabras hacia Miguel, a quien ha definido como un padre muy implicado: "Lo es, lo es", ha respondido cuando le han comentado que el exfutbolista disfruta de cada momento junto a su hijo Miki.