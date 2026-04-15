El matrimonio de Paz Vega y Orson Salazar, en duda: ¿crisis tras casi 25 años juntos y tres hijos en común?

Durante más de dos décadas, Paz Vega y Orson Salazar han formado una de las parejas más discretas, estables y admiradas del panorama social. Su historia comenzó en 2002 con un auténtico flechazo que les llevó a casarse apenas tres meses después en Caracas, iniciando una vida en común que pronto se completó con la llegada de sus tres hijos.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Sin embargo, en los últimos meses, algo parece haber cambiado. La ausencia de apariciones públicas juntos y el hecho de que la actriz haya acudido sola a eventos tan importantes como los Premios Goya o la entrega de la Medalla de Andalucía han hecho saltar las alarmas. A esto se suma un dato interesante: la última imagen compartida juntos es en un carrusel de fotos en redes sociales que se remonta a septiembre del año pasado.

Las sospechas han crecido aún más a raíz de los mensajes que Paz Vega haya publicado en sus redes sociales, con un tono de melancolía y cierta tristeza. "Que difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo", unas palabras también sobre decisiones del pasado y necesidad de "silencio" han llevado a preguntarse si atraviesa un momento complicado a nivel personal.

Además, la actriz recientemente ha publicado otra foto en redes sociales mostrando su silueta mirando a la ventana y compartiendo una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie. "Ya crucé el puente, ya estaba del otro lado, donde soy y estoy presente y fuerte en mi fragilidad".

Por si fuera poco, la actriz ha dado un paso inesperado en su carrera al cambiar de agencia de representación, poniendo fin a más de 20 años trabajando junto a su marido, que había sido también su mánager durante todo este tiempo. Un movimiento que ha sido interpretado como un posible punto de inflexión en su relación.

Paz Vega | Instagram

Pese a todas estas señales, lo cierto es que ni Paz Vega ni Orson Salazar se han pronunciado públicamente sobre su situación. El silencio de ambos solo ha alimentado las dudas, manteniendo la duda en torno a una posible crisis que, por ahora, no ha sido confirmada.