Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su tercer aniversario recordando el día de su boda: "Te quiero"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están de celebración. La pareja cumple tres años desde que se dieron el sí, quiero en una de las bodas más mediáticas de los últimos años y ha querido conmemorar la fecha con un cariñoso intercambio de mensajes a través de sus redes sociales.

La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus historias una fotografía en blanco y negro de su boda, en la que ambos aparecen dándose la mano durante la ceremonia. Junto a la foto, Tamara ha etiquetado a su marido y ha acompañado la publicación con un corazón blanco.

Tamara Falcó en sus storys de Instagram recordando su tercer aniversario de boda | Instagram

Poco después, Íñigo Onieva ha respondido compartiendo la misma imagen en sus historias. En esta ocasión, el empresario ha querido ir un paso más allá y ha acompañado la fotografía con un mensaje bastante significativo: "Love You" y "Happy Anniversary", junto a un corazón rojo, dejando claro el gran momento que vive junto a su mujer.

Íñigo Onieva resubiendo la story de Tamara | Instagram

Fue en julio de hace tres años cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el sí, quiero en el Palacio de El Rincón, la finca familiar de la marquesa de Griñón situada en Aldea del Fresno (Madrid). Considerada como una de las bodas del año, reunió a cerca de 400 invitados, entre familiares, amigos y numerosos rostros conocidos, en una ceremonia celebrada al atardecer.

La boda también destacó por su exclusivo banquete, diseñado por el chef Eneko Atxa, con varias estrellas Michelin, y por el vestido de novia de Tamara, creado en tiempo récord por Carolina Herrera tras el inesperado cambio de diseñador pocas semanas antes de la boda. Tres años después de aquel inolvidable día, la pareja ha querido volver la vista atrás compartiendo una de las imágenes más especiales de su boda para celebrar el tercer aniversario de casados.