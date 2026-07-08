La princesa Leonor, un gran apoyo para Sofía: arropa a su hermana en su primer discurso en solitario

Sorpresa por partida doble en la mañana de este miércoles en el Monasterio de Cogullada, Zaragoza, ya que a la inesperada aparición de la infanta Sofía horas antes de afrontar su tercer acto en solitario durante la entrega de la primera edición de las ayudas "Docentes Referentes" de la Fundación Ibercaja como Presidenta de Honor de la entidad en su 150º aniversario, se ha sumado la de la princesa Leonor, que ha querido arropar a su hermana en esta cita tan significativa en la que la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia pronunciará a sus 19 años su primer discurso en público.

La princesa Leonor y la infanta Sofía | Gtres

Así, mientras la infanta Sofía visitaba uno de los talleres educativos junto a los 25 docentes finalistas de esta iniciativa que reconoce su excelencia en liderazgo educativo, sostenibilidad, inclusión, investigación educativa y educación integral para la salud, la heredera al trono ha irrumpido en el lugar dejando a los presentes sin palabras para alegría de su hermana, con la que una vez más ha vuelto a presumir de su maravillosa relación derrochando sonrisas y confidencias en varios momentos de la jornada.

La princesa Leonor, en un acto en Zaragoza | Gtres

Mientras la hija menor de los Reyes ha lucido un look boho-chic protagonizado por una preciosa blusa blanca con troquelados en el pecho de la firma francesa Ba&sh -que ha combinado con pantalones de pernera ancha en azul claro y alpargatas destalonadas con suela de esparto también en blanco- la Princesa de Asturias ha escogido un estilismo coordinado con el de su hermana, compuesto por pantalones de corte recto blancos y una blusa azul marino de manga corta, silueta péplum y botonadura frontal de aire romántico, luciendo al igual que la infanta Sofía su rubia melena suelta y lisa.