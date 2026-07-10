Lorena Gómez habla sobre cómo es su relación con la familia Ramos: "Me lo han puesto muy fácil"

Lorena Gómez atraviesa una etapa de estabilidad tanto en lo personal como en lo profesional. Durante su última aparición pública en el evento 20 aniversario de Pantene, la cantante ha hablado del gran momento personal que vive junto a René Ramos, hermano del exfutbolista Sergio Ramos, con quien ha formado una familia junto a su hijo René.

Lorena Gómez, en un evento en Madrid | Gtres

La artista ha explicado que uno de los aspectos que más valora de su relación es la unión familiar que han conseguido crear: "Mi hijo siempre dice: Mami, qué bien cuando estamos los tres en familia, y cuando está su hermana Daniela, qué bien cuando estamos los cuatro en familia. Eso es algo que yo intento inculcarle desde muy pequeño".

Lorena Gómez hablando con la prensa | Europa Press

Lorena también ha tenido unas bonitas palabras hacia Daniela, la hija que René Ramos tuvo en una relación anterior: "Ya es una adolescente, compartimos bailes, anécdotas y muchas risas", ha explicado, dejando claro el estrecho vínculo que las une.

Además, ha confesado que la familia de su pareja la acogió con los brazos abiertos desde el primer momento: "Me lo han puesto muy fácil. Ha sido una familia maravillosa con la que me siento como si fuera mi propia familia".

Paqui, José María y Miriam Ramos en la presentación del nuevo disco de Lorena Gómez | Gtres

La cantante también ha querido destacar el papel que desempeña su suegra, Paqui, desde el fallecimiento de su madre. Aunque ha dejado claro que nadie puede sustituirla, reconoce que ha encontrado en ella una figura muy importante: "Mi Paqui es muy mami, muy familiar. Siempre quiere que estemos todos juntos".

Lorena Gómez posando para los medios | Gtres

Por último, Lorena ha dedicado unas bonitas palabras a René Ramos, de quien ha destacado el apoyo que siempre le ha dado: "Entiende perfectamente mi profesión y siempre está ahí para animarme. Me da la tranquilidad y la seguridad que necesito", ha confesado. Sobre ampliar la familia, la cantante ha bromeado asegurando que, por ahora, "el siguiente hijo" que tendrá será la gira con la que celebrará sus 20 años de carrera, aunque no cierra la puerta a que en un futuro pueda llegar un nuevo miembro a la familia.