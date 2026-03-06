El pasado 5 de marzo, Alice Campello celebró su cumpleaños en redes sociales con un carrusel de fotos junto a una tarta en la que se podía leer el mensaje: "Not aging just upgrading" ("No estoy envejeciendo, solo actualizándome"). Una frase con la que la modelo quiso tomarse con humor el paso del tiempo y que, como era de esperar, se llenó rápidamente de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de su comunidad.

Pero el detalle que más ha dado de qué hablar llegó en una publicación anterior. En ella, Campello compartía tres fotos paseando por Milán acompañadas de un sencillo mensaje: "Último día con 30 años".

A simple vista parecía una publicación más, pero la sorpresa llegó cuando su expareja, el futbolista Álvaro Morata, decidió compartir esas imágenes en sus historias de Instagram con un breve pero significativo mensaje: "Feliz cumple! Disfruta de tu día", acompañado de un emoji de manos juntas y otro formando un corazón.

Álvaro Morata felicitando el 31 cumpleaños de Alice Campello | Instagram

El gesto no pasó desapercibido y volvió a poner el foco en la relación que mantienen actualmente. Aunque Morata y Campello pusieron fin a su relación por segunda vez hace apenas unos meses, su historia continúa marcada por el respeto y el cariño que siempre se han tenido. La pareja, que comenzó su romance en 2016 cuando el futbolista jugaba en Italia, protagonizó durante años una de las relaciones más seguidas del mundo del fútbol y las redes sociales.

Su historia fue tan intensa como pública. Se casaron apenas un año después de conocerse y formaron una gran familia con sus cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de 7 años, Edoardo, de 5, y la pequeña Bella, de 3. Aunque siempre se mostraron como uno de los mejores equipos, el desgaste provocado por el estrés y los problemas personales acabó pasando factura.

La propia Campello llegó a reconocer en una entrevista que ambos atravesaban un momento en el que "todo lo veían negro". A ello se sumó uno de los periodos más difíciles en la carrera de Morata, marcado por fuertes críticas cuando estaba cerca de salir del Atlético de Madrid, una situación que el futbolista ha confesado que le llevó a sufrir pánico y una profunda depresión. Sin embargo, gestos como el de este cumpleaños dejan claro que, pese a todo, entre ellos sigue existiendo un vínculo especial.