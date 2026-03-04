Este pasado 3 de marzo ha fallecido el periodista Fernando Ónega, nacido en Lugo y querido en toda España por su profesionalidad, su cercanía y su habilidad para comunicar con claridad. Durante décadas, Ónega fue cronista de la historia y de los cambios que vivía el país, ganándose poco a poco el cariño del pueblo y de sus compañeros de profesión gracias a su rigor y su lado más humano.

Letizia Ortiz en el funeral de Fernando Ónega | Gtres

Su muerte ha sorprendido y conmovido a muchos. Desde primera hora de la mañana, periodistas como Carlos Alsina, políticos como Mariano Rajoy, colaboradores y amigos se han acercado a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid para rendirle homenaje. Entre los asistentes, ha destado la presencia de la reina Letizia, íntima amiga de su hija Sonsoles Ónega, presentadora del programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles.

La amistad entre la Reina y Sonsoles viene de muchos años atrás, incluso antes de que Letizia se convirtiera en Reina. Su relación, más allá de la afinidad profesional, siempre ha estado marcada por el cariño y el apoyo mutuo que se ha ido forjando con el tiempo. La propia Sonsoles confesó en una entrevista que "no ha cambiado nada" desde que se conocieron en el mundo del periodismo y que "la persona sigue siendo la misma".

La Reina no ha querido hacer declaraciones sobre cómo se encuentra la familia, pero sí que ha aclarado para los micrófonos de varios medios que había acudido para darle un abrazo a su amiga. Además ha reconocido la admiración que siempre ha sentido por Ónega con un emotivo: "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida".