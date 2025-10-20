Paloma Lago va a ser abuela: su hijo, Javier García-Obregón, y su mujer, Eugenia Gil Muñoz, anuncian que serán padres

El 4 de mayo de 2024, Javier García-Obregón y Eugenia Gil Muñoz, se convertían en marido y mujer, después de casi 8 años de relación, celebrando una preciosa boda donde estuvieron rodeados del cariño de su familia y amigos. El enlace tuvo lugar en Madrid, en la céntrica iglesia de San Fermín de los Navarros, en el barrio de Chamberí. La novia lució un diseño firmado por AnmarGo y disfrutaron de un banquete en una finca a las afueras de la capital.

Paloma Lago, con su hijo Javier y su futura nuera, Eugenia Gil | Gtres

Una pareja que ahora da un paso más en su relación anunciando que esperan su primer hijo. Una feliz noticia que han hecho pública a través de sus redes sociales compartiendo una bonita imagen donde Eugenia ya presume de incipiente tripita de embarazada.

Un bebé que convertirá a Paloma Lago en abuela por primera vez y que, además, llega en un año que ha sido bastante complicado para ella. Y es que durante los últimos meses, además de haber estado salpicada por varias polémicas públicas, se lesionó el brazo jugando con su mascota, un accidente doméstico que le causó una rotura de radio en su brazo izquierdo y por la que ha tenido que llevar una escayola durante varias semanas.