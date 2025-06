Pablo Alborán desvela que ha vivido "una cosa surrealista" tras su nuevo look: "La que se ha liado"

La cena benéfica de la fundación Querer se ha convertido en una de las citas ineludibles de cada año. Y, como ya es tradición, ha contado con algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. En el Hotel Villamagna de Madrid, la cita ha congregado a representantes del mundo de la televisión, negocios, cine o música, entre los que ha destacado Pablo Alborán.

El cantante ha demostrado en más de una ocasión que es un hombre solidario. Recientemente, ha formado parte de iniciativas como el concierto benéfico organizado en el Movistar Arena de Madrid para la recaudación de fondos por los afectados de la DANA o la I Carrera Solidaria Desafío ELA para la investigación de esta enfermedad. No obstante, este año también ha querido aportar su granito de arena a la fundación Querer, dedicada a la investigación, educación y concienciación social de niños con necesidades educativas especiales. Además de tener preparada una actuación durante la gala, Pablo ha dedicado unos minutos a los medios.

Trabajando en sus próximos proyectos y gira, Pablo se ha sincerado sobre cómo lleva la exposición mediática, pues su última aparición pública (con cambio de look incluido) está dando mucho de que hablar. "No, no me afecta, lo que te digo es... Me sorprende que la peña esté como muy pendiente de lo que hacen los demás", ha confesado el cantante, dejando claro que estar en el foco mediático no es un problema para él.

Aunque desconocedor de las amenazas que Álvaro Morata y Alice Campello han recibido en redes sociales, el cantante ha lanzado un mensaje generalizado, señalando que es esto es algo que no puede normalizarse: "He visto alumnos de colegios, alumnas, que por vestir de una manera diferente, por ser como quieran ser, pueden recibir realmente ataques muy fuertes a través de las redes que luego se pueden materializar en la vida real, ¿no?".

A raíz de esto, Pablo ha desvelado que ha vivido una situación "surrealista" al recibir múltiples comentarios sobre su nuevo look: el pelo más largo, rizado y gafas. Y es que, ha confesado que, aunque no le afecta, sí le sorprenden los comentarios que le han hecho: "Ayer me puse gafas, ¿no? Me puse unas gafas y el pelo me lo estoy dejando largo. Muy bien. Igual mañana me canso y me lo corto. Pues no veas la que se ha liado. Que sí, que cambio de look, que sí, ya no es el mismo, que sí, no sé qué."

Al hilo de esto, ha confesado que le parece "preocupante" el ataque que hacen en las redes sociales a rostros conocidos: "Me parece vergonzoso que las amenazas se hagan a través de algo anónimo, de un avatar, no sabes ni quién es. Me parece que es muy cobarde".

