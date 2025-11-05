Nuria González, cada vez más presente en la vida pública, dos años después de la muerte de su marido, Fefé

El 25 de octubre de 2023 fallecía Fernando Fernández Tapias, el famoso empresario gallego, conocido como Fefé, fallecía a los 84 años. Un duro golpe para la familia que dejó a todos completamente desolados, especialmente a su mujer, Nuria González.

Fernando Fernández Tapias y Nuria González en la boda de Carmen Borrego | Gtres

Desde la muerte del naviero, Nuria González ha mantenido un perfil bajo y ha evitado pronunciarse sobre cualquier polémica que le ha salpicado: desde los problemas con los hijos de Tapias por la herencia a las revelaciones que hizo Mar Flores en su libro de memorias, Mar en calma, donde habla de la relación que mantuvo con el empresario gallego. Pero lo cierto, es que durante estos últimos meses, Nuria González cada vez está más presente en la vida pública.

Recientemente la veíamos en la gala de premios Flamenco en la Piel de SIMOF, en el marco de la Semana Internacional de la Moda Flamenca; en la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM); en el estreno de la obra de teatro de su gran amiga Terelu Campos; o, este miércoles, en el evento celebrado en los Cines Callao con motivo del 100 aniversario de la denominación de origen Rioja.

Nuria González posando para la prensa | Gtres

Tras posar en el photocall, la viuda de Tapias concedía unos minutos a la prensa, algo que no suele hacer, y confesó el motivo por el que ella siempre brinda: salud.