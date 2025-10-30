Antena 3 Logo Antena 3
EN MEDIO DE UNA GRAN EXPECTACIÓN

María Zurita, rotunda sobre las memorias de su tío, el rey Juan Carlos: "Todo el mundo tiene derecho a dar su versión"

Muy amable siempre y atenta con la prensa, María Zurita se ha pronunciado sobre las comentadísimas memorias de su tío, el rey Juan Carlos, que verán la luz el próximo 5 de noviembre, primero en Francia.

María Zurita atendiendo a la prensa

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Marta Picazo
Publicado:

Mucha expectación porque el próximo 5 de noviembre se publicarán en Francia las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación. Un libro escrito junto a la historiadora y escritora Laurence Debray, donde el Emérito hace un repaso a su vida y relata historias de su vida personal jamás contadas.

El rey Juan Carlos en Sanxenxo
El rey Juan Carlos en Sanxenxo | Europa Press

Un libro donde, además de historias personales, habla de la reina Sofía, Corinna Larssen, del motivo por el que se mudó a Abu Dabi y de su nieta Leonor y su papel como futura Reina.

Unas memorias muy esperadas sobre las que este miércoles se ha pronunciado su sobrina, María Zurita. Muy fiel siempre a su familia, la sobrina del Rey ha asegurado que leerá las memorias, a las que ya ha podido tener acceso, en parte: "Voy a leer Reconciliación: Sí, sí", ha respondido rotunda a la prensa durante el estreno de la obra de teatro Amigas de Verdad.

María Zurita, en el teatro en Madrid
María Zurita, en el teatro en Madrid | Gtres

Además, María Zurita ha defendido a su tío y su derecho "a dar su versión": "Yo creo que todo el mundo tiene derecho a dar su versión de su propia vida".

María Zurita posando para los medios
María Zurita posando para los medios | Gtres

Lo que, de momento, no sabe es si podrá visitar a su tío, que actualmente se encuentra en nuestro país, concretamente en Vitoria.

