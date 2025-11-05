Sandra Ortega, Hortensia Herrero y María del Pino, las tres mujeres más ricas de España

Tres nombres femeninos destacan este año entre los grandes patrimonios de España, símbolo de la solidez y la continuidad de las fortunas familiares que dominan el panorama económico del país.

En un contexto de inestabilidad y desaceleración, estas mujeres mantienen su liderazgo al frente de empresas que siguen creciendo con una gestión prudente y una visión a largo plazo.

La nueva lista anual de Forbes confirma su protagonismo en un escenario tradicionalmente marcado por apellidos masculinos. Su presencia no solo representa éxito financiero, sino también una forma distinta de entender el poder económico y la herencia empresarial

En este artículo repasamos quiénes son las tres mujeres más ricas de España en 2025.

Primeros datos

En 2025, las grandes fortunas de España alcanzan los 292.100 millones de euros, 16.600 millones más que el año pasado. Aunque el crecimiento se frena hasta el 5,7%, muy por debajo del 28% de 2024, los datos confirman la solidez de las empresas familiares incluso en tiempos de incertidumbre.

Ante la inflación y la desaceleración del consumo, los principales patrimonios del país apuestan por la prudencia: mantienen liquidez, invierten en bienes tangibles y amplían sus negocios fuera de España.

Edificios empresariales | Freepik

La nueva lista de Forbes muestra que los grandes clanes empresariales no solo resisten, sino que se adaptan a un nuevo ciclo de riqueza más estable. En este escenario, las mujeres ganan protagonismo como figuras clave en la gestión de estos imperios económicos.

Sandra Ortega, la mujer más rica

Sandra Ortega se consolida como la mujer más rica de España y la segunda mayor fortuna del país, por detrás de su padre, Amancio Ortega. Hija también de Rosalía Mera, cofundadora de Inditex y fallecida en 2018, heredó su participación en el grupo textil.

Su papel como una de las principales accionistas de Inditex la mantiene entre las grandes fortunas mundiales. Sandra Ortega representa la continuidad de un imperio familiar que ha sabido adaptarse y consolidarse como símbolo de éxito empresarial.

Sandra Ortega | Gtres

Más allá del ámbito económico, destaca por su compromiso social. A través de distintas fundaciones e iniciativas, impulsa proyectos dedicados a la inclusión, la salud y la cooperación internacional.

Según la lista mundial de Forbes, ocupa el puesto 230 entre las personas más ricas del planeta, combinando su papel empresarial con una sólida labor filantrópica.

Hortensia Herrero, la segunda mujer más rica

Hortensia Herrero es la segunda mujer más rica de España gracias a su participación del 27,71% en Mercadona, la principal cadena de supermercados del país.

Su patrimonio, compartido con su marido Juan Roig, alcanza los 14.400 millones de euros, fruto de un modelo de negocio centrado en la eficiencia, la innovación y la confianza de los clientes.

Hortensia Herrero y Juan Roig | Gtres

Además, Herrero destaca por su labor filantrópica. A través de la Fundación Hortensia Herrero, apoya la restauración de edificios históricos y promueve el arte contemporáneo, sobre todo en su ciudad natal, Valencia.

María del Pino Calvo-Sotelo, la tercera mujer más rica

María del Pino es la tercera mujer más rica de España, con una fortuna que forma parte de los 16.200 millones de euros que suma la familia. Su riqueza proviene principalmente de Ferrovial, la empresa de infraestructuras fundada por su padre.

Actualmente, el grupo vive un gran momento tras trasladar su sede a Ámsterdam y comenzar a cotizar en el Nasdaq, lo que ha impulsado su expansión internacional.

María del Pino Calvo-Sotelo en 2013 | Gtres

María posee el 8,148% del capital de Ferrovial, una participación valorada en 1.135 millones de euros. Además, forma parte del consejo de administración de la compañía desde 2006 y ocupa cargos en otras entidades.

Y es que es la presidenta de la Fundación Rafael del Pino, creada en honor a su padre. Desde allí promueve la educación, la investigación y el liderazgo, apoyando programas de formación y becas para jóvenes talentos.