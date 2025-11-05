Tamara Falcó, sobre cómo Isabel Preysler se enamoró de Miguel Boyer mientras seguía casada con su padre

El pasado 22 de octubre, Isabel Preysler presentaba sus memorias, Isabel Preysler: Mi verdadera historia. Un libro donde hace un repaso a su vida y donde habla de sus grandes amores: Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer o Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler en la presentación de sus memorias | Gtres

Unas memorias donde además revela el momento en el que conoció a Miguel Boyer mientras seguía casada con el marqués de Grinón. "No diría que fue un flechazo", aseguraba durante su entrevista en El Hormiguero, sino que fue surgiendo según se fueron conociendo. "Me enamoró su inteligencia y su sentido del humor británico, ácido pero muy gracioso", revelaba. También relató que el amor que sintió por Miguel "fue imparable", por lo que resultó "muy doloroso" para ambas familias.

Isabel Preysler y Carlos Falcó, con su hija Tamara | Gtres

Una historia de amor sobre la que ahora se ha pronunciado su hija, Tamara Falcó. La marquesa de Griñón acudió a un evento acompañada de su marido, Íñigo Onieva, que se mostró especialmente hablador con la prensa e incluso confesó qué pensaba de las bonitas palabras que le dedicó su suegra durante la presentación de sus memorias.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva posando para la prensa | Gtres

"Yo no puedo juzgar a nadie, pero que al final es verdad que lo que cuenta mi madre es que se enamora locamente de otro señor", reconocía Tamara a la prensa. "Yo creo que tío Julio tenía un estilo muy concreto y fue al lado opuesto. Ni una cosa ni la otra, se fue a los extremos. Por eso, ni en una cosa ni en la otra. Yo creo que se fue a los extremos y en tío Miguel seguramente encontrará eso que estaba buscando", añadía.

Sobre las críticas que ha recibido Preysler, Tamara asegura que, a pesar de no haber estado muy atenta a lo que se decía sobre el libro de su madre debido a que se encontraba en Nueva York, la colaboradora de El Hormiguero reconoce que cuando la llamo "la noté muy tranquila".