Nerea Garmendia, embarazada a los 45, cuenta que "no ha sido fácil": "Una no es madre cuando quiere"

Nerea Garmendia está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: espera su primer hijo junto a su pareja, Luis Díaz Núñez. A sus 45 años, la actriz ha compartido en exclusiva con ¡HOLA! la emoción de cumplir un sueño que no ha sido fácil de alcanzar y que será hará realidad a mediados de abril, cuando está previsto que nazca el bebé.

El camino hacia este momento comenzó hace cuatro años en el paseo marítimo de Valencia, donde se conocieron en plena pandemia. "Su forma de ver y vivir la vida, sus valores, el respeto, su sentido del humor eran los ingredientes perfectos para ser mi compañero de vida y el padre de mis hijos", confiesa la actriz sobre lo que pensó nadamás verle. Aunque ella ya había considerado la posibilidad de ser madre soltera, el destino tenía otros planes.

Un embarazo lleno de ilusión

Con casi cinco meses de gestación, Nerea se encuentra en plena forma. "El primer trimestre ha sido de ensueño. He mantenido todos mis compromisos laborales: televisión, teatro, eventos… Todo sin complicaciones", relata.

La pareja aún no conoce el sexo del bebé, aunque Nerea siente que será niña. "Por parte de Luis quieren que sea niño, porque ya hay tres sobrinas en la familia. Pero lo único que nos importa es que venga sano". En cuanto al nombre, la decisión está tomada, será en euskera, ya que así lo desean ambos. Cabe recordar que Garmendia es de Beasáin, Guipúzcoa.

El camino de Nerea hacia la maternidad

Convertirse en madre a los 45 años no ha sido un camino fácil. Aunque nunca fue "de las que soñaban con ser madre desde niña", Nerea había tomado precauciones al congelar sus óvulos hace nueve años.

"No ha sido fácil llegar a gestar a este bebé", confiesa a ¡HOLA! al explicar cómo ha sido su camino hacia la maternidad. Un año después de comenzar a salir, la pareja inició el proceso de reproducción asistida, y hace dos años tuvo lugar la primera transferencia, pero este intento no funcionó. "Los médicos nos recomendaron que nos tomáramos un respiro antes de volver a intentarlo y volver con serenidad y tranquilidad", explica. Finalmente, el segundo intento fue exitoso, y la noticia llegó de manera mágica mientras disfrutaban de unas vacaciones en Asturias, en su querida camper.

Nerea y Luis comenzaron a buscar su primer hijo cuando ella tenía 41 años, y no ha sido hasta ahora, que tiene 45, que han conseguido que el tan deseado embarazo. "Una no es madre cuando quiere, sino cuando lo logra", reflexiona la actriz.

Ser madre a los 45 es posible

Nerea ha querido aprovechar su charla con ¡HOLA! para transmitir un mensaje importante sobre la maternidad tardía: "Como nos conservamos mejor físicamente, creemos que nuestros óvulos también lo hacen, pero no es así. La realidad es que tenemos la misma fecha de caducidad que nuestras abuelas. La sociedad actual ha retrasado la maternidad, y con ello disminuyen las posibilidades de ser madre de forma natural",

Para la intérprete, es fundamental que las mujeres conozcan esta realidad y que tomen decisiones informadas. Compartir su experiencia es, según ella, una forma de ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares.

Luis, un padre lleno de ilusión

Por su parte, Luis no puede ocultar su entusiasmo ante la llegada de su primer hijo. "Siempre quise ser padre, pero me faltaba la persona perfecta para serlo", confiesa en la exclusiva de ¡HOLA! Sobre Nerea, asegura que "tiene algo especial en la cara" y que la ve radiante y feliz.

El futuro papá está viviendo cada etapa del embarazo con una gran ilusión, cuidando y mimando a Nerea más que nunca. "Lo veo como un niño el día de Reyes, muy ilusionado y emocionado. Me cuida y me mima mucho (pero eso lo hace siempre); es verdad que me pregunta qué tal estoy como 30 veces al día y le habla al bebé y le da besos a la tripita", comparte la actriz.