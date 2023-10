El mensaje de apoyo de Nerea Garmendia a Rodolfo Sancho y Xenia Tostado: "Tiene que ser aterrador"

La vida de Rodolfo Sancho dio un giro de 180 grados el pasado mes de agosto, cuando su hijo Daniel fue detenido en Koh Samui, acusado de un presunto delito de asesinato premeditado. Ahora, de nuevo en el centro de la polémica, el actor de Mar de Plástico ha emitido un nuevo comunicado desvelando que la prisión provisional de su hijo se ha prorrogado por 12 días más.

Rodolfo Sancho | Gtres

Una situación de lo más complicada a la que ha hecho referencia una de sus amigas, Nerea Garmendia. La actriz de Los Hombres de Paco ha atendido a las cámaras de Europa Press durante la presentación del nuevo espectáculo de Miguel Lago, Lago Comedy Club, dedicando unas bonitas palabras a Rodolfo Sancho y a su pareja, la también actriz Xenia Tostado.

Nerea Garmendia en la presentación del nuevo espectáculo de Miguel Lado | Gtres

"Me parece desgarrador estar en su situación. Es compañero, es una persona maravillosa. No conozco a nadie que no le caiga bien Rodolfo", ha comenzado destacando de su amigo. Nerea Garmendia ha calificado de aterrador todo lo que está pasando el actor y ha querido mostrarle su apoyo: "Le mando un beso enorme, todo mi amor y fuerza todo lo que pueda que será poco".

Nerea Garmendia y Rodolfo Sancho en un evento en 2014 | Gtres

Nerea Garmendia ha dejado constancia no solo de la buena relación que mantiene con Sancho desde hace años, sino también la sintonía que comparte con su pareja, Xenia Tostado, a quien también ha mandado todo su apoyo: "Los dos son ángeles (…) No se merecen pasar por esto".