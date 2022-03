El pasado mes de enero Nerea Garmendia hacía uso de sus redes sociales para confesar que necesitaba un audífono debido a que sufre una hipoacusia neurosensorial bilateral y tiene una pérdida de audición del 33%.

Una deficiencia de la que ahora, en un bonito momento de su vida en lo que respecta tanto a lo personal como lo profesional, la actriz se ha sincerado por primera vez sobre los problemas auditivos que padece, explicando, entre otras cosas, cómo ha aprendido a convivir con ellos y revelando que incluso llegó a asumir que no tenían solución.

Ha sido frente a los micrófonos de 'Europa Press' en un evento organizado por GAES donde la intérprete ha desvelado cómo se enteró de que sufría estos problemas de audición.

''La gente me decía frases y yo entendía conversaciones, pero el significado era distinto. Tardé demasiado tiempo en ir a un especialista porque esta frase lo decimos todos 'estoy un poco sorda', pero no hacemos nada para remediarlo. Tarde seis o siete años en ir a un otorrino. Todos los años me hacía mis pruebas, mis audiometrías, pero no pensé que tendría un remedio, yo me había resignado a ser sorda'', ha revelado.

En cuanto al momento en el que le comunicaron que tenía un problema de audición del 33 por ciento, Nerea asegura que se dio ''hace dos meses'': ''Fui a hacerme mi séptima audiometría y de repente me dicen que por qué no me puedo poner aparato y yo no lo sabía, no me había enterado. No lo tengo de antes porque no lo entendí, entonces, no me he puesto el aparato antes porque no me he enterado'', ha explicado.

Sobre cómo le ha cambiado la vida, Garmendia confiesa que le da ''mucha rabia primero porque parece que los audífonos son para personas mayores, hay diferentes tipos de sordera, no significa que solo lo sufran las personas mayores, es uno de nuestros cinco sentidos y a veces se estropea'' y asegura que ''tenemos que normalizarlo, ser sordo no es malo, yo soy sorda, soy diferente en algunas cosas y soy única en mi vida. Es fundamental de que el hecho de que seas sordo no sea un problema. Para mí si lo ha sido porque yo trabajo con mi voz, salí del armario y ahora escucho la vida, es una locura. Me gusta gritar a los cuatro vientos, que me escuchen y sobre todo porque para mí ha sido un antes y un después''.

En los momentos delicados, la cómica confiesa que ha sido su familia y su chico Luis Díaz, a quien ''evidentemente'' reconoce como familia, quienes han estado junto a ella en los momentos de bajón.

Además, no ha dudado en tener unas bonitas palabras con su novio: ''Es mi mejor amigo, mi perfecto, cuida de mí porque me conoce y sabe lo que necesito'', con quien no descarta formar una familia ni tampoco casarse.

