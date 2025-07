El misterio en torno a Máxima y Guillermo de Holanda: el cuidador de su casa de verano lleva un mes desaparecido

La casa real holandesa no atraviesa uno de sus mejores momentos. El pasado mes de junio, la heredera al trono, Amalia de Holanda, sufría un accidente mientras montaba a caballo. Una aparatosa caída que, aunque no revistió gravedad, obligó a la princesa a pasar por quirófano para ser operada de urgencia del brazo derecho. Ahora, la familia real vuelve a ocupar titulares en todo el mundo, aunque en esta ocasión no por un miembro de la realeza, sino por uno de sus empleados.

Guillermo y Máxima de Holanda junto a sus hijas Amalia y Alexia en el día de los Países Bajos | Gtres

Se trata de la desaparición de un trabajador clave de los reyes Máxima y Guillermo de Holanda, encargado de custodiar la lujosa casa de verano que el matrimonio real posee en la Patagonia argentina y desaparecido en extrañas circunstancias. Carlos Ancapichun, de 76 años, es el hombre que llevaba más de una década al cuidado de la residencia ubicada en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Desde el pasado 13 de junio, no se ha sabido nada de él, lo que ha encendido todas las alarmas en la casa real holandesa. Pero, lo más inquietante del caso es que, 70 años atrás, su padre también desapareció en circunstancias muy similares. Ahora bien, ¿qué se sabe hasta el momento sobre esta misteriosa desaparición?

Todo apunta a que Carlos Ancapichún se dirigía hasta Chile para visitar a su familia en la localidad de Entrelagos cuando se le perdió el rastro. Según informan medios locales, como Diario Río Negro, Ancapichun no tenía intención de desaparecer de forma voluntaria. Por su parte, la brigada chilena encargada de la búsqueda solo ha hallado su camioneta abandonada, cerrada y estacionada, sin señales de su paradero. Además, el citado medio ha aclarado que el lugar dónde fue encontrada es difícil de transitar, con mucha humedad, cascadas y lagunas, lo que complica el operativo de búsqueda.

A la espera de novedades, la familia real holandesa no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la desaparición de su trabajador, aunque siguen muy pendientes de cualquier noticia sobre su posible hallazgo.