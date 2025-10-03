La vida de Melyssa Pinto: de sus raíces portuguesas a su faceta como diseñadora e influencer de moda

Melyssa Pinto está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida. Esta semana se ha estrenado oficialmente como diseñadora con Wild Muse, su primera colección de calzado en colaboración con la firma Gioseppo. Un proyecto muy personal que, en sus propias palabras, "nació de mi fuerza interior y de la necesidad de expresarme con libertad a través de la moda".

"La moda para mí representa identidad y define quién eres. Esta colección nació de mi fuerza interior, del impulso de ser yo misma. Wild Muse es mi grito de libertad. Cada diseño es un reflejo de mi instinto, una mirada atrevida a lo que soy y a lo que elijo ser", explica la influencer en el vídeo de presentación de la colección.

Con estas piezas, Melyssa da un paso firme en una faceta que siempre había soñado desarrollar: la del diseño de moda, formación que cursó antes de sumergirse en el mundo televisivo y digital. Lo hace con el respaldo de una marca reconocida y en un momento vital en el que se siente plena, tanto profesional como personalmente.

De la televisión al mundo de la moda

El público conoció a Melyssa Pinto a través de la televisión, donde se convirtió en uno de los rostros más comentados de varios realities. Esa visibilidad, lejos de limitarla a la etiqueta de "personaje televisivo", la transformó en una plataforma para construir una sólida carrera como influencer.

Hoy, sus redes sociales —con más de un millón de seguidores— se han centrado en lo que de verdad le apasiona: moda, estilo de vida y creación de contenido. Sus looks, recomendaciones y colaboraciones con marcas la han consolidado como un referente en el ámbito influencer.

Raíces y estilo propio

Nacida en Girona, de padres portugueses, Melyssa ha vivido en distintos lugares, incluyendo una temporada en Marruecos, y domina con fluidez español, portugués, catalán y francés. Esta riqueza cultural y lingüística se refleja en su estilo: una combinación de elegancia, feminidad y un punto de atrevimiento moderno que ahora plasma en los diseños de Wild Muse.

Con el estreno de su primera colección como diseñadora, Melyssa Pinto confirma que su camino en la moda acaba de empezar y que su talento va mucho más allá de la influencia digital.

Su relación con Mario Casas

A nivel personal, Melyssa también atraviesa un momento especial. Su relación con Mario Casas ha acaparado titulares en los últimos meses, aunque ambos han optado por la discreción, alejándose del ruido mediático. Lo cierto es que se les ve felices y cómplices, en sintonía con la etapa de plenitud que ella proyecta en su nueva faceta profesional.

"Bueno, la verdad es que yo creo que en la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una en la que prefiero guardar bien guardadito todo lo que el corazón siente", dijo esta semana sobre su relación durante el evento de presentación de Wild Muse.