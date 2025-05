Melody regresa a España tras el Festival de Eurovisión: "Lo primero para mí era estar con mi hijo"

Melody ya está en España. La cantante ha regresado a Málaga tras su paso por el Festival de Eurovisión, que esta vez se ha celebrado en Basilea, Suiza. Una participación que ha generado una gran controversia, y es que después de la interpretación que hizo Melody de su tema Esa Diva, con el que tan solo consiguió 37 puntos dejándola en el puesto 24.

Melody, a su regreso de Eurovisión | Gtres

A pesar de esto, siempre positiva y motivada, Melody no dudó en publicar un vídeo en redes sociales donde contó cómo se sentía tras la posición alcanzada en el Festival. La cantante aseguró que estaba muy "satisfecha" con la actuación que habían ofrecido y agradeció a todos el cariño recibido: "Hemos hecho un gran trabajo y me quedo con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de la cámara". "Hemos ganado, el amor está por encima de todo", añadía como conclusión en el vídeo.

A su llegada a Málaga, la artista se ha mostrado tan cercana como siempre con los medios. Melody ha desmentido que haya protagonizado una espantada de Basilea como se ha dicho y ha asegurado que próximamente ofrecerá una rueda de prensa donde hablará de todo, pero que ahora necesita unos días para descansar y estar con su hijo Cairo, que nació en febrero de 2024: "Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival".

"Ni estoy enfadada ni he echado a nadie del camerino jamás, yo no soy así. Yo estoy bien, voy a ver a mi niño. En Torremolinos nos vemos en concierto" ha zanjado sin querer entrar en detalles sobre las polémicas que le han salpicado desde su actuación en Eurovisión.

Melody llega al aeropuerto de Málaga | Gtres

Y es que apenas unas horas después del batacazo de Basilea, Melody ya está centrada en el lanzamiento de su nuevo sencillo El Apagón, que este viernes estará disponible en todas las plataformas.