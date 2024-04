La primera foto de Melody con su bebé: una imagen madre e hijo de lo más natural

Melody está en uno de los mejores momentos de su vida. Además de seguir cosechando éxitos en la música, el lanzamiento de sus últimos temas ha coincidido con la mejor de las noticias: ser madre de un niño, el pequeño Cairo.

Fue el pasado 15 de febrero cuando la cantante se convirtió en madre primeriza a los 33 años, junto a su pareja, de la cual son pocos los detalles que se conocen porque ha optado por continuar llevando una vida alejada del foco mediático. Pero lo que sí ha querido mostrar en sus redes sociales ha sido la llegada de su pequeño, compartiendo la primera foto junto a él que no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de cariño.

"Os comparto un momento muy especial para mí… Mi siesta favorita sin lugar a duda", ha escrito la artista en la que ha sido la primera publicación que posa junto a su hijo. Si bien es cierto que ha subido alguna foto a sus historias, no había compartido ninguna en su feed. Y, como era de esperar, lo ha hecho con uno de los primeros momentos juntos.

Pues, si hay una realidad es la ex concursante de Tu Cara Me Suena está repleta de felicidad en uno de sus mejores momentos en todos los ámbitos de su vida. Acaba de formar una familia con su compañero de vida, su carrera musical está imparable y hace menos de un mes recibió un reconocimiento en los Premios Favorito Magazine. Y es que, como ya confesó durante su paso por Pasapalabra, el haberse convertido en madre no se interpondrá en continuar con su trayectoria musical.