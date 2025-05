La emotiva reacción del novio de Melody, Ignacio Batallán, tras su actuación en Eurovisión: "Qué barbaridad, amor"

No ha podido ser. El puesto de Melody en la final de Eurovisión 2025 no ha reflejado la gran actuación que ha hecho sobre el escenario del St. Jakobshalle de Basilea. La cantante española ha quedado 24 de 26 participantes y ni el televoto ni las valoraciones del jurado le han hecho justicia.

Según ha compartido en un vídeo tras concluir el festival, Melody ha adelantado a sus fans que se merecen "una explicación" y que va a hablar "con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo". Aún así, la artista sevillana se ha mostrado satisfecha y agradecida con el cariño que ha recibido.

La cantante ha estado muy arropada por sus seres queridos, incluido su novio, Ignacio Batallán. El deportista argentino subió un llamativo vídeo a su Instagram con su pareja, ya que suele ser muy reservado con su relación públicamente.

Además, publicó varias stories con las que reflejaba el apoyo incondicional hacia su novia: "Cada día estoy más orgulloso de quién eres y de lo que haces. Horas de trabajo infinitas, viajes interminables, miedos, dudas, presiones, lejos de las personas que amas... Te superaste y aquí estás dándonos una lección de superación. Para nosotros ya has ganado. Te amo".

Melody y su novio, Ignacio Batallán en redes sociales | Instagram @batallanii

Poco después del resultado, el entrenador personal volvió a mandarle un poderoso mensaje: "Te has comido el escenario. Has brillado. Has callado muchas bocas. Y qué manera de despedirte. Qué barbaridad amor. Estamos orgullosos. Estoy emocionado a más no poder".