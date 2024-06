Massiel, con la voz entrecortada en el tanatorio donde velan a su hermano pequeño: "Se me escapa la lágrima"

A pesar de que en un primer momento su sobrina Carmen aseguró que Massiel estaba destrozada y que no asistiría al velatorio de su hermano Emilio Santamaría, fallecido este domingo a los 71 años tras año una larga lucha contra el cáncer, la mítica cantante del La la la ha sacado fuerzas de flaqueza para dar su último adiós a uno de los pilares de su vida.

Completamente abatida, la artista llegaba al tanatorio de La Paz sin poder contener las lágrimas. "Ha sido un año y medio muy duro, con muchas consecuencias para mi salud incluso" ha confesado, agradeciendo al equipo médico que trató a su hermano durante su enfermedad que "le ayudasen a que el tránsito haya sido lo menos doloroso".

Massiel, sin poder contener las lágrimas | Gtres

"No puedo hablar mucho, es que era mi hermano pequeño y le llevaba al colegio. Luego hemos estado trabajando mucho tiempo juntos. Era mi hermano y mi amigo" añadía devastada, revelando que el último año y medio dejó aparcada su vida en Ibiza para estar "todo el rato al lado" de Emilio.

Rota en lágrimas, Massiel ha relatado que "el cáncer era inoperable" y sabían cuál sería el final "desde que hace año y medio se descubrió". "Era un cachondo, un vividor, tenía mucho sentido del humor" ha recordado muy emocionada a su hermano. "La despedida va a ser atípica pero no sé nada porque lo han organizado el rey del mambo que es Pablo y la reina de la pulsión administrativa que es Carmen Santamaría (sus sobrinos) y yo estoy metiendo la pata porque no quería dramas y a mí se me escapa la lágrima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir" ha concluido muy afectada antes de entrar al tanatorio.

Massiel llegando al tanatorio | Gtres

Una despedida que, como ha contado, con Massiel fue "chinchándome hasta el final como buenos hermanos porque llevan toda la vida juntos y tenían un humor muy de ellos". "Ella es muy Massiel, es una tanqueta y claro su hermanito pequeño... Todos nos vamos peleando entre que se nos escapa la lágrima, pero sabemos que tenemos que sonreír y la animamos a que sea sin dramas" reconocía la sobrina de la artista.