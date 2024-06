Massiel, sin fuerzas para poder dar su último adiós a su hermano pequeño: "Está en casa muy afectada"

Durísimos momentos para Massiel, que este domingo ha perdido a uno de los pilares más importantes de su vida, su hermano pequeño, Emilio Santamaría. El que fuera mánager durante dos décadas de la inolvidable ganadora de Eurovisión, y al que siempre estuvo muy unida, ha fallecido años 71 años tras una enfermedad que no ha trascendido y cuya gravedad se desconocía.

Massiel, en un evento en Madrid en febrero | Gtres

Una triste noticia que ha dejado completamente destrozada a la artista, tanto es así que Massiel no ha sacado fuerzas para asistir a la capilla ardiente de Emilio en el madrileño tanatorio de Tres Cantos para darle su último adiós. Carmen Santamaría, hija del fallecido y sobrina de la cantante de La,la,la, ha ejercido de portavoz de la familia y ha revelado cómo se encuentra su tía y cómo se despidió de su hermano.

"Mi padre era una persona muy alegre, muy optimista, con mucho humor y muy simpática. Y nosotros como hijos, tenemos el cometido de hacer de este día un día sin dramas, así lo ha pedido mi padre. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, pero va a ser todo muy íntimo, muy ligero, mi padre así lo hubiera querido también, y os agradecemos muchísimo que estéis, pero vamos, que va a ser una cosa muy íntima" ha explicado muy entera, cumpliendo la última voluntad de su progenitor al recordarle con una sonrisa.

Carmen Santamaría, hija del fallecido y sobrina de la cantante | Europa Press

"Su lema como representante de Celia Cruz era no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y así lo vamos a hacer, o sea, que bueno, que yo entiendo que en España hay mucha tradición de hacer las cosas con mucha pena, pero mi padre ha trabajado mucho en Latinoamérica y era él muy latino, y allí las cosas son muy distintas, más animadas. Y nosotros vamos a intentar hacer honor a lo que es mi padre, que es una persona animada, y lo vamos a intentar hacer" ha asegurado.

Un adiós en el que Massiel ha preferido estar ausente, como ha contado su sobrina: "La tía no va a venir. Tiene un pie mal, siempre está con sus achaques y ella está muy disgustada, como es normal con su hermano pequeño". "Ya ha estado con él en casa hoy y se ha podido despedir muy bien, así que está en casa muy afectada, pero no va a venir" ha asegurado, revelando que su padre lleva a enfermo un año y medio "y todos teníamos los plazos bastante claros", por lo que su fallecimiento no les ha pillado de sorpresa. "Dar las gracias al equipo de HM Sanchinarro de Oncología. Mi padre ha tenido una vida estupenda esta última recta gracias a ellos, así que somos unos afortunados, somos muy afortunados" ha reconocido.