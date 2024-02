Marilia, exintegrante del dúo Ella Baila Sola, da su opinión sobre Zorra, la canción que irá a Eurovisión

Mucha polémica entorno a la canción que representará a España en el festival de Eurovisión, que tendrá lugar en la localidad sueca de Malmö, la segunda semana de mayo. El pasado sábado el dúo Nebulossa y su canción Zorra se convirtieron en los ganadores del Benidorm Fest y serán ellos, María Blas y Mark Dasousa, matrimonio desde hace 2 décadas, y peluqueros, los que representen a España en la próxima edición del Eurofestival.

Una canción de empoderamiento femenino que se ha hecho viral ya que con su título y letra pretende acabar con el sentido peyorativo de la palabra "zorra".

Un tema que está siendo de lo más comentado durante los últimos días y sobre el que famosos como la influencer María Pombo o artistas como Manu Tenoriohan dado su opinión, eso sí, sin estar exentas de polémica, sobre el tema que representará a España en el próximo festival de Eurovisión.

Quien también ha querido dar su opinión sobre este polémico tema ha sido la cantante Marilia, exintegrante del famoso dúo musical Ella Baila Sola que ha reaparecido en la entrega de las 79 edición de las Medallas CEC, que tuvo lugar en Madrid.

La cantante dedicaba unos minutos a la prensa y, muy educada, se pronunciaba sobre la canción de Zorra: "Siento que nos tenemos que expresar, que estamos en un momento bastante intenso y difícil a nivel mundial, siento que estamos superando años y lo creativo, todo lo que sea mostrar nos va a ayudar a reconocernos, a avanzar, a mejorar y prefiero ver la música y el arte de esa manera a dedicar ni un minuto a hablar mal de nadie, por supuesto".

La cantante también confesaba qué ha significado la música en su vida: "Me ha regalado la vida, siento que me ha regalado una forma de vivir y una forma de ver el mundo, una mirada abierta, un corazón abierto y esperanza y siento que donde puede llegar una canción a veces es al lugar donde la palabra o la imagen no llegan igual, siento que es un idioma que a mí me ha ayudado mucho".