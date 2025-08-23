Javier Ungría y su enigmático mensaje tras la sentencia favorable para Elena Tablada

Hace unas semanas conocíamos la sentencia final del proceso judicial que han protagonizado Javier Ungría y Elena Tablada estos últimos años: el juez le otorgaba la custodia total de la hija a la diseñadora.

Fue el año pasado cuando el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, pero ambos recurrieron para lograr unas condiciones más favorables... y tras meses luchando por sus intereses por fin han llegado al final.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Europa Press ha hablado en exclusiva con Javier tras conocer la sentencia y lanzaba un enigmático mensaje al preguntarle por la decisión del juez: "Bueno, he perdido... Depende de lo que haya pedido cada uno. Uno tiene que saber si ha perdido o no ha perdido. Yo he perdido unas cosas, pero he ganado otras".

El empresario no adelantaba cuál va a ser su siguiente paso judicial o si la guerra con la empresaria iba a quedarse en el pasado, pero comentaba que "ya veremos, tampoco te puedo decir mucho más, de momento me quedo como estoy".

Javier afirmaba que "ha sido un año complicadillo, pero bueno, los anteriores tampoco han sido más fáciles". Eso sí, admitía que espera recuperar la cordialidad con su exmujer: "Ojalá llegue en algún momento, pero no está en mi mano, en mi mano está hacer lo que yo pueda".