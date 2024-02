Manu Tenorio reacciona a la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest con su canción Zorra: "Cuando lo soez sustituye a la lírica"

Cuando nadie lo esperaba -ni siquiera ellos mismos- Nebulossa se hacía con la victoria en la tercera edición del Benidorm Fest. Por tanto, será el matrimonio el que represente a España en la final de Eurovisión 2024 que se celebrará en Suecia el próximo mes de mayo. Un triunfo con un total de 156 puntos -por encima de St. Pedro y Angy Fernández- que no ha estado exento de polémica.

Nebulossa sabe que su tema ha creado un gran debate y controversia en la sociedad, aunque ya nada le importa: "Tenemos una edad y las cosas ya las ves y las llevas de otra manera. No tenemos 20 años y me la suda todo". Pero Twitter no ha tardado en llenarse de opiniones y Manu Tenorio ha sido uno de los que han decidido no guardar silencio y expresar su opinión.

Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 | Gtres

"Zorra: cuando ya en este caos social en el que vivimos toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: Lo importante es que hablen", ha empezado escribiendo. Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han sido el comienzo de una gran polémica a la que el cantante ha vuelto a responder.

Mientras Manu Tenorio ha expresado lo que opina de la canción que finalmente irá a Eurovisión, ha confesado que poco le importan las respuestas que ha recibido tras el revuelo causado: "Por cierto, vuestros comentarios son como las sobras de los platos que van a la basura!". Además, ha pedido respeto para todo aquel que no piense como uno mismo: "A ver si aprendéis a respectar las opiniones de los demás, aunque no coincidan con la nuestra. Se llama EDUCACIÓN".

Tras esto, ha decidido zanjar la polémica, mandando muchos besos a sus seguidores y deseándoles una buena semana, sin acabar expresando lo muy poco que le importan las opiniones de los demás: "Y, una vez dicho esto, por supuesto ya que van les deseo lo mejor. Porque, efectivamente, yo solo comparto mi opinión, y a cualquier compañero le deseo siempre lo mejor".

Quien también se ha pronunciado ha sido el cantautor José Manuel Soto, compartiendo una imagen de Nebulossa y un mensaje que ha sido entendido como una auténtica ironía: "Creo que es un acierto, expresa muy bien lo que somos hoy en día".

Y es que, el mensaje de Zorra no ha sido la única polémica que ha surgido en torno al tema, pues se ha especulado con que el grupo ganador del Benidorm Fest no quería ir a Eurovisión. Rumores que, más tarde, ellos mismos han aclarado: "Ahora ya sí, tenemos que defenderla a muerte como autores de la canción y por todos los que han defendido esta canción, por respeto a esas personas que han cogido la canción como suya".