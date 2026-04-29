La educada respuesta de Roca Rey a su salida del hospital cuando le preguntan por el apoyo de Tana Rivera

Ya fuera del hospital y visiblemente más tranquilo, Roca Rey ha atendido a la prensa tras el grave susto vivido en la Maestranza. El torero, que ha sido dado de alta en las últimas horas, se enfrenta ahora a una nueva etapa marcada por la recuperación. "Creo que ahora viene la parte dura, que es la rehabilitación, pero contento".

Agradecido por el apoyo recibido, no ha querido olvidarse de quienes han estado pendientes de él en estos días. "Muy agradecido a la vida, a Dios y a toda la gente que ha estado preocupada por mí".

Sobre lo ocurrido, Roca Rey ha preferido quedarse con lo positivo. "Ha sido un triunfo importante, una tarde en la que me sentía muy a gusto". Ahora, lo que más le importa es la recuperación, aunque sin una fecha concreta. "Hay muchos destrozos musculares... mañana empiezo con el fisio y espero estar cuanto antes", explicaba, consciente de que el proceso será lento.

Roca Rey atendiendo a la prensa | Europa Press

Pero si hubo un momento que acaparó especialmente la atención fue cuando le preguntaron por Tana Rivera. Tras días en los que ella ha estado muy presente a su lado, acompañándole durante su ingreso, el torero ha optado por la discreción: "Sí, en estos momentos recibes mucho cariño de parte del público, de la afición, de ustedes como decía antes, de mi familia que ha venido desde Perú y la verdad que también se aprovecha para parar, pensar, descansar Y bueno, nada, solamente quería agradecerles a ustedes por haber estado tan pendiente. Hasta luego, muchas gracias".

Rodeado de su familia, que se ha desplazado desde Perú para estar con él, Roca Rey inicia ahora una nueva etapa centrada en su rehabilitación. Eso sí, dejando en el aire una de las preguntas que más curiosidad despierta en estos momentos.