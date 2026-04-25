Roca Rey sale de la UCI y vuelve a las redes tras su grave cogida: el mensaje de cariño que le ha dedicado Tana Rivera

El mundo del toreo ha permanecido en vilo los últimos días en esta Feria de Sevilla después de las graves cornadas que han recibido Morante de la Puebla y ahora Andrés Roca Rey, dos de las principales figuras actuales.

En el caso del diestro peruano, el daño fue más importante si cabe ya que su cogida en el muslo fue de 35 centímetros y, tras ser operado en la plaza de La Maestranza, fue ingresado en la UCI del hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz.

Roca Rey tras la cornada que recibió en La Maestranza | Gtres

No obstante, unas horas después, y tras recibir la visita de su novia, Tana Rivera y el padre de ésta, Fran Rivera, ambos presentes en la plaza, ya ha sido dado de alta y ha pasado a planta.

Poco después, el torero ha publicado su primer mensaje en redes desde el tremendo susto: un vídeo de la faena que terminó con su ingreso hospitalario.

Publicación de Roca Rey y mensaje de Tana Rivera | Instagram @rocarey

A la publicación han comentado numerosos rostros conocidos y amigos de Andrés, como Tomás Páramo, Gemma Camacho o Pablo Castellano. Sin embargo, el mensaje más especial es el que ha recibido de Tana Rivera, con el que deja claro su amor por el joven de 29 años: "Una vez más lo volviste hacer... Eterno ROCA REY".

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha estado en todo momento al lado de Roca Rey, tal y como aseguró su apoderado a las cámaras de los medios, confirmando su compromiso en su relación.