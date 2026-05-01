"ESTÁ PASANDO EL DUELO"
Isabel Jiménez desvela cómo se encuentra Sara Carbonero tras la muerte de su madre
La periodista atraviesa un momento muy delicado tras el reciente fallecimiento de su madre.
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La situación de Sara Carbonero sigue marcada por el dolor tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el pasado 13 de abril. En medio de este momento tan delicado, ha sido su mejor amiga, Isabel Jiménez, quien ha revelado cómo se encuentra la periodista.
Siempre discreta, Isabel ha respondido brevemente a los medios, dejando claro que Sara está centrada en atravesar este proceso tan complicado. "Está pasando el duelo", ha asegurado, sin querer entrar en más detalles, pero mostrando el respeto absoluto hacia un momento tan íntimo.
Unas palabras que reflejan la dureza de la situación que vive la periodista, arropada en todo momento por su entorno más cercano.
Hace apenas unos días, la propia Sara Carbonero compartía en redes sociales un emotivo mensaje de despedida a su madre, en el que mostraba abiertamente su dolor y la dificultad de asumir su pérdida. Un gesto muy personal que dejó ver lo profundamente afectada que está.
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Ahora, la periodista continúa centrada en su recuperación emocional, acompañada por los suyos y viviendo, como ha señalado su amiga Isabel Jiménez, un proceso de duelo que requiere tiempo y calma.
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