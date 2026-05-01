Manuel Díaz El Cordobés se sincera sobre la salud de su madre: "Es una guerrera"

Manuel Díaz El Cordobés no oculta su preocupación por el estado de salud de su madre, María Dolores Díaz, a la que está muy unido. Tras varios años marcados por la enfermedad, el diestro ha querido compartir cómo se encuentra actualmente, dejando unas palabras cargadas de emoción.

"Bien, gracias a Dios, bien, luchando, peleando, es una guerrera", ha asegurado ante las cámaras, dejando claro que, a pesar de las dificultades, su madre sigue mostrando una enorme fortaleza. De hecho, ha destacado que es ella quien, en muchas ocasiones, termina animando a toda la familia: "Está con ganas, con ganas de vernos felices".

Una situación que Manuel vive muy de cerca desde hace tiempo. Fue en 2023 cuando comenzó este complicado proceso, coincidiendo con el final de su etapa profesional, momento en el que decidió volcarse aún más en su familia. Desde entonces, ha estado pendiente de su madre, cuidándola y acompañándola en todo momento.

Manuel Díaz El Cordobés junto a su padre, Manuel Benítez | Europa Press

Además, el torero también ha tenido que estar atento a la salud de su padre, Manuel Benítez, lo que ha hecho que los últimos meses hayan sido especialmente intensos en el ámbito personal.

A pesar de todo, Manuel Díaz atraviesa también una etapa muy especial a nivel familiar, marcada por la unión y el tiempo recuperado junto a los suyos. Un equilibrio entre la preocupación y el agradecimiento que define el momento actual del diestro, siempre con su madre como uno de los pilares fundamentales de su vida.