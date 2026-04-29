Anita Matamoros explica su cambio de apellido y el motivo por el que no quería ni atender a la prensa

Anita Matamoros ha brillado en la alfombra roja del estreno de El diablo viste de Prada 2 con una actitud cercana, carismática y de lo más sonriente. La influencer no ha pasado desapercibida con un look impactante que, según ella misma explicó, estaba a la altura de la ocasión: "Juntar la moda y el cine como lo hace esta película, pocas más", comentó ante los medios, dejando claro que la cita lo merecía.

Anita Matamoros ante las cámaras | Europa Press

Durante su paso por el photocall, Anita sorprendió al confesar que ha encontrado una nueva vocación: la interpretación. Muy ilusionada, explicó que ya ha empezado a dar sus primeros pasos como actriz, acudiendo a castings y enfrentándose también a algunos rechazos. "He recibido algunos noes, pero ya me habían avisado", reconocía con naturalidad, asegurando aun así que está "feliz de la vida" con esta nueva etapa.

Anita Matamoros posando para la prensa | Gtres

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando le preguntaron si su apellido podía estar influyendo en su carrera. Fue entonces cuando Anita desveló que ha optado por presentarse a los castings como "Ana Giaever", un nombre artístico con el que busca evitar prejuicios. Además, explicó que tiene un valor personal importante, ya que le gustaría que en el futuro sus hijos lleven ese apellido de origen noruego y no se pierda.

Anita Matamoros posando para los medios | Gtres

Sin embargo, el ambiente se tensó cuando la prensa sacó el tema del enfrentamiento entre sus padres, Kiko Matamoros y Makoke. Visiblemente incómoda, Anita fue tajante: "No quería ni atender a prensa", confesó, explicando que en otras ocasiones ha sentido que buscaban titulares más que escucharla. Fiel a su postura, cerró el tema asegurando que seguirá manteniéndose al margen, "como siempre, como llevo haciendo diez años".