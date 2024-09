Arnau, marido de Nuria Casas, se hace viral con sus vídeos donde habla sobre responsabilidades en casa

Los "queridos seguidores" de Nuria Casas están viviendo junto a la influencer y actriz sus aventuras diarias desde Bali, Indonesia. Nuria, conocida por sus divertidos vídeos en TikTok, se ha embarcado en este viaje junto a su mejor amiga Annie, publicando a diario vlogs sobre sus experiencias en esta exótica isla.

El diario de un padre abandonado

Mientras tanto, en casa, su marido Arnau ha aprovechado la ausencia de Nuria para lanzar su propio contenido en Instagram, mostrando cómo lleva la vida familiar en solitario. Con su característico humor, Arnau ha titulado su serie de vídeos como "diario de un padre abandonado", en los que documenta cómo cuida de sus dos hijos, Biel y Álex, mientras Nuria disfruta de su viaje de amigas.

Estos divertidos clips, que sumarán 12 en total (uno por cada día que Nuria está fuera), muestran a Arnau levantándose temprano, quejándose de lo mal que ha dormido y enfrentándose a las tareas del hogar. Desde llevar a los niños al colegio hasta lidiar con pequeños contratiempos, como que la guardería le llame porque "Alexiti” tiene fiebre; Arnau deja ver con humor las dificultades de ser padre a tiempo completo y se ha hecho de lo más viral.

La reivindicación de Arnau: compartir las tareas es lo normal

Aunque el tono general de los vídeos es cómico, Arnau ha aprovechado para lanzar un mensaje más profundo. En uno de los capítulos, responde a los comentarios de seguidoras que destacan cómo muchas mujeres realizan esas mismas tareas diariamente sin recibir reconocimiento alguno. Arnau admite que su vida no ha cambiado tanto en términos de las responsabilidades del hogar, ya que "cuando Nuria está, las tareas están compartidas".

Sin embargo, menciona que la mayor diferencia ha sido en la gestión de los niños, admitiendo que estar solo con dos pequeños es complicado. "Con los dos, sí que veo que es muy difícil gestionar estando solo", confiesa. Además, añade un comentario clave para quienes viven en pareja: "si tú ves estos vídeos y sientes que todo lo que hago yo es lo que estás haciendo tú en casa y vives en pareja, pues... Compartid...", dejando claro que en pleno siglo XXI, la corresponsabilidad en el hogar no debería ser una excepción, sino la norma.

Con humor y cercanía, Arnau ha logrado conectar con su audiencia, llevando a la reflexión sobre los roles en la vida familiar.

Nuria y su mensaje sobre la maternidad

Por su parte, Nuria también ha sido protagonista en esta conversación en redes sociales. Mientras disfruta de su viaje, ha recibido comentarios elogiando su capacidad de desconectar y viajar sin sus hijos. Ante esto, la creadora de contenido ha lanzado un poderoso mensaje sobre la importancia de mantener su identidad más allá de la maternidad.

"Yo soy muchas cosas además de madre. Soy educadora infantil, actriz, creadora de contenido, hija, hermana, amiga, pareja, mujer... y también soy madre. No descuido ninguna de esas facetas porque todas ellas me definen", ha expuesto ante sus casi 2 millones de seguidores de TikTok .

Nuria ha insistido en que ser madre no debe anularte como persona, pues una vez los hijos se marchen de casa les acabarás culpando de todo lo que no has hecho. "Cuando eres madre, no dejas a tus amigas de lado porque solo eres madre, y no abandonas a tu pareja. Cuesta encontrar tiempo, pero se tiene que encontrar. No dejas de repente de luchar por tus sueños porque ahora eres madre”, añade buscando abrir los ojos a sus seguidoras que también se han embarcado en la aventura de la maternidad.