Alba Díaz habla del vídeo viral en el que contaba que había engordado 6 kilos y de las críticas que recibe

Alba Díaz vuelve a dar un paso al frente. La influencer, ha estado presente en Les dones el nuevo proyecto de Carla Flila, donde ha hablado sobre su cambio físico tras compartir en redes un vídeo en el que contaba que durante los últimos meses había ganado peso.

Alba Díaz posando para la prensa | Gtres

"Subí un vídeo diciendo oye, que he engordado seis kilos, pero en ningún momento pensé que iba a llegar a tantísima gente", explicaba, sorprendida por la repercusión. Y es que, Alba, insiste en que ese tipo de publicaciones nacen de algo mucho más personal: "Lo subes para ti, porque sabes que a alguien le puede venir bien ese abrazo virtual de yo también estoy como tú".

Alba Díaz hablando con la prensa | Europa Press

Un tema del que, como demostró hace días en su vídeo, habla con la misma naturalidad con la que lo contó en redes. Porque si algo tiene claro es que ya no quiere vivir pendiente de la opinión de los demás. "He roto ese miedo de quién me vea, sean cinco personas o un millón. Siempre voy a ser la misma".

La hija de Vicky Martín Berrocal no se esconde: "No puedo condicionar mi vida por lo que diga la gente. Voy a seguir haciendo lo que me apetezca". No es casualidad. Alba lleva toda la vida bajo el foco mediático como hija de la diseñadora y El Cordobés, algo que, como ella misma reconoce, le ha dado tablas: "Desde pequeña estoy expuesta y eso te curte. Llega un punto en el que te haces callo".

Alba Díaz, en un evento en Madrid | Gtres

Además, también ha sido preguntada por uno de los temas del momento: la supuesta relación entre Tana Rivera y Roca Rey. Muy prudente, Alba ha preferido mantenerse al margen y no confirmar nada. "Yo es que no sé si son pareja o no, la verdad es que no he llegado a ver que eso lo hayan dicho… Yo no voy a confirmar algo que no han confirmado ellos, yo no tengo ni idea". Eso sí, no ha dudado en dejar claro el cariño que siente por Tana: "Hace mucho que no la veo, la adoro, ¿eh? Pero hace tiempo que no nos vemos y esas cosas se cuentan de tú a tú".