Críticas a Isabel Pantoja por su maquillaje en su último concierto: ¿qué opina su exestilista Alberto Dugarte?

Isabel Pantoja ha vuelto a los escenarios al otro lado del Atlántico, pero su debut en Lima, Perú, ha dejado un sabor agridulce entre sus seguidores más detallistas. Aunque la tonadillera deslumbró con su voz y sus temas míticos, su imagen -habitualmente impecable- se convirtió en el centro de todas las miradas por motivos ajenos al talento.

La gran ausencia de esta gira tiene nombre propio: Alberto Dugarte. El maquillador y peluquero de confianza de la artista no ha podido acompañarla en esta aventura americana, y el cambio de manos profesionales ha sido, para muchos, demasiado evidente. Un único estilismo durante todo el concierto y un maquillaje que algunos han tildado de "poco favorecedor" han desatado los rumores: ¿Qué está pasando con la imagen de la Pantoja?

Isabel Pantoja | Gtres

Alberto Dugarte evita la polémica

Preguntado por este comentadísimo cambio de imagen, Alberto Dugarte ha atendido a los micrófonos de Europa Press con la elegancia y el cariño que siempre le han unido a la artista. Ante las críticas por la falta de cambios de peinado y el marcado colorete que lució Isabel en Lima, Dugarte ha sido claro y no ha querido entrar en polémicas.

"Nosotros siempre le hacíamos cambios: con coleta, suelto, recogido, flores, sin flores... pero cada gira tiene su particularidad", ha explicado, recordando la complejidad estética que solían desplegar en sus espectáculos. A pesar de que la periodista insistió en el "llamativo" maquillaje de la tonadillera, Dugarte prefirió no entrar en comparaciones: "Ella es muy guapa y muy Pantoja; debe estar guapísima igualmente".

Isabel Pantoja | Gtres

¿Un problema de presupuesto o de agenda?

Uno de los rumores que cobró más fuerza tras el concierto fue una posible reducción de presupuesto en el equipo de la artista. Sin embargo, Dugarte ha querido desmentir tajantemente esta teoría, aclarando que su ausencia se debe exclusivamente a motivos laborales propios.

"El tema presupuesto no es. En un primer momento contaban conmigo", ha revelado el estilista. La incertidumbre sobre las fechas y los visados de la gira obligaron a Alberto a tomar una decisión difícil: "Tenía toda una agenda de un mes parada y acepté unos trabajos muy importantes para mi carrera. No hay nada personal, yo sigo amando a Isabel".

Isabel Pantoja | Gtres

Felicidad por la reconciliación familiar

Más allá del colorete y los peinados, Dugarte también se ha mostrado emocionado por el acercamiento entre la cantante y su hijo, Kiko Rivera: "El amor de una madre es el amor de una madre. Pase lo que pase, siempre hay un punto donde se perdonan y estoy muy feliz".

Isabel Pantoja continúa su gira bajo una nueva dirección estética, pero queda claro que, aunque cambie de manos, el cariño y la admiración de los que han sido sus pilares fundamentales en España siguen intactos. "Arriba la Pantoja", concluía Dugarte, dejando la puerta abierta a futuros reencuentros profesionales.