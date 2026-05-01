La reina Sofía deslumbra con la Chata, la tiara que Isabel II regaló a la infanta Isabel de Borbón

La reina Sofía ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas durante su asistencia al 80 cumpleaños de Carlos XVI Gustavo de Suecia, celebrado en el Palacio Real de Estocolmo. En una velada que ha reunido a numerosas casas reales europeas, la reina emérita ha destacado por su elegancia y por un guiño cargado de historia.

Para la ocasión, doña Sofía ha apostado por un vestido largo en tono turquesa firmado por Alejandro de Miguel, uno de sus diseñadores de confianza. Un diseño sobrio y favorecedor que encajaba a la perfección con el protocolo de la cena de gala y que volvió a poner de manifiesto su estilo atemporal.

Sin embargo, el verdadero protagonismo lo ha acaparado la tiara elegida: la conocida como la Chata (o Mellerio), una pieza cargada de simbolismo dentro de la historia de la monarquía española.

La reina Sofía en el 80º cumpleaños del Rey Carlos Gustavo de Suecia | Getty

Diseñada por la joyería francesa Mellerio (de ahí su nombre), su origen se remonta a 1867, cuando Isabel II de España la regaló a su hija, la infanta Isabel de Borbón, con motivo de su boda. Desde entonces, la joya ha pasado de generación en generación, formando parte del legado de figuras clave como Alfonso XIII de España o Victoria Eugenia de Battenberg.

Décadas después, en 1962, la tiara llegó a manos de doña Sofía como regalo por su enlace con Juan Carlos I, consolidándose como una de las piezas más icónicas de su joyero.

Tiene forma de conchas en pavé de diamantes y varias perlas aperilladas y diamantes colgando. En el centro pende otro diamante.

Más allá de su valor estético, la elección de esta tiara no es casual. En un escenario internacional como este, cada detalle cuenta, y recuperar una joya con tanta historia supone también un gesto de continuidad y tradición, reforzando el legado de la monarquía española ante el resto de casas reales.