Paloma de Arezana y su hija, Paloma Segrelles, hablan por primera vez tras la muerte de Francisco Segrelles

El pasado 5 de abril, Paloma de Arezana y su hija, Paloma Segrelles, afrontaban uno de los momentos más duros de sus vidas con el fallecimiento de Francisco Segrelles, marido y padre respectivamente, a los 90 años, tras el empeoramiento de su estado de salud, que le había mantenido alejado de la vida pública.

Madre e hija han retomado su actividad pública, un momento especialmente duro para la familia en el que han optado por seguir adelante apoyándose en su trabajo. Al frente del Club Siglo XXI, ambas han mantenido su actividad, dejando ver una actitud tranquila, aunque marcada por el dolor.

Paloma de Arezana y su hija, Paloma Segrelles hablando con la prensa | Europa Press

"Como dice mi madre, cuando hay que salir, se sale". Y es que, tal y como reconocen, no es un momento fácil: "No estamos para estar en ningún sitio, esa es la realidad. Pero hay que estar y se está. El trabajo es el trabajo".

En medio de este difícil momento, madre e hija han encontrado en el Club Siglo XXI un punto de apoyo. Un proyecto con más de medio siglo de historia que forma parte esencial de sus vidas y al que siguen dedicadas. "Hemos celebrado los 50 años, y aquí seguimos".

Paloma Segrelles hija, que lleva más de dos décadas implicada en el club, ha destacado la importancia de organizar encuentros con figuras relevantes del panorama internacional. "Ahora hemos tenido al embajador de Irán, mañana al de Israel. Ahora mismo que estamos en plena guerra y hay negociaciones, yo creo que es muy interesante". Una labor que, según explican, continúa con la misma ilusión y compromiso de siempre.

Paloma Segrelles y su hija en el estreno de Bitelchús, Bitelchús | Gtres

En cuanto al futuro del proyecto, Paloma Segrelles también ha querido dejar claro que no se trata de algo que pase de generación en generación. "Esto no se hereda", subrayando que serán sus hijas quienes decidan su propio camino. "Ellas estudiarán lo que quieran y harán lo que quieran en su vida". En su caso, reconoce que todo cuando empezó a acompañar a su madre desde muy joven y fue aprendiendo poco a poco hasta implicarse de lleno.

A pesar del golpe personal, ambas han optado por seguir adelante, sin hacer aún ninguna aparición pública más allá de su ámbito profesional. Un gesto que refleja su forma de afrontar este momento con discreción y con el recuerdo siempre presente de Francisco Segrelles.