María Pombo anuncia el nacimiento de Mariana, su tercera hija junto a Pablo Castellano: "Un parto soñado"

María Pombo y Pablo Castellano ya son padres por tercera vez. La influencer ha anunciado el nacimiento de la pequeña Mariana a través de sus redes sociales, donde ha compartido cómo ha ido el parto y las primeras fotos de su bebé.

Mediante tres stories, María ha mostrado una imagen de su bloc de notas en la que se puede leer: "Metas de 2026: Parir, sobrevivir. Metas cumplidas con éxito".

María Pombo anuncia en redes que es madre de su tercer hijo | Instagram @mariapombo

A continuación, ha compartido una tierna fotografía de la recién recién nacida asegurando que ha sido "un parto soñado" y que promete contar todos los detalles en cuanto les den el alta.

María Pombo anuncia en redes que es madre de su tercer hijo | Instagram @mariapombo

Por último, publicaba una emotiva imagen de Pablo Castellano dando un beso a la pequeña Mariana, que ahora se unirá a sus hermanos, Martín y Vega, de 5 y 2 años respectivamente.

Pablo Castellano con su hija Mariana | Instagram @mariapombo

La pareja que lleva más de seis años de sólida relación, consolida así su historia de amor formando oficialmente una familia numerosa, uno de los grandes sueños que María había confesado en varias ocasiones.

La noticia ha llegado a pocos días del comienzo de 2026, convirtiéndose en la mejor manera posible de iniciar el nuevo año para la familia Castellano Pombo que afronta esta etapa con ilusión u felicidad.