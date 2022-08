María del Monte aclara el motivo por el que no presentó a su novia antes tras más de 20 años juntas

El pasado mes de junio, María del Monte se subía a los escenarios en la plaza de la Alameda de Hércules, en Sevilla, para festejar las fiestas del Orgullo LGTBI 2022. Una noche en la que la ilusión, la emoción y el amor fueron los protagonistas y en la que el objetivo era conseguir darle una mayor visibilidad al colectivo.

La cantante se convertía en maestra de ceremonias y era la encargada de dar el discurso. Unas palabras que fueron muy aplaudidas en todo momento, pero más aún en la recta final de su pregón en donde la artista se alzó de valor y habló por primera vez de su orientación sexual.

María no solo confesaba que pertenecía al colectivo LGTBI, sino que además, también aprovechó para presentar a su novia: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí", manifestaba, presentado a la persona con la que comparte su día a día: la periodista Inmaculada Casal.

Fueron muchos de sus seguidores y de sus compañeros quienes apoyaron este emotivo discurso, pero también fueron muchos los que se preguntaron el por qué no lo había hecho antes.

María del Monte aclara el motivo

Este fin de semana ha tenido lugar la cena benéfica contra el Cáncer en Marbella y hasta allí se han desplazado grandes rostros conocidos de nuestro país. Entre ellos María del Monte quien ha apoyado este evento.

"El cáncer es el enemigo más maldito que aparece y amenaza cuando menos lo esperamos. No sirve estar prevenido, para nada, lo que hay es que estar alerta y hacer esa prevención y esos estudios. Invertir, investigar, que con eso si se pueden hacer muchas cosas, señalaba a Europa Press.

La cantante ha asegurado que está pasando el verano "tranquila, trabajando", pero que de vez en cuando también saca tiempo para divertirse.

Aprovechando su aparición pública unas semanas después del Orgullo, los periodistas le han preguntado por las impactantes declaraciones que hizo en el Orgullo. Unas palabras que María ha querido dejar claro que no fueron nada sorprendentes, sino "algo natural y normal".

Ha sido ahora cuando ha querido aclarar que el hecho de no haberlo contando previamente ha sido porque "no he sido pregonera antes. Si hubiese sido pregonera antes, igual lo hubiese pregonado antes pero no hay nada más. La vida es más normal", más natural que todo eso y desde ese prisma es desde el que hay que mirarlo todo: "desde la naturalidad y desde una cosa tan linda como es el amor. Vamos a descubrir ahora lo bonito que es eso".

