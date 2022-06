Este jueves 23 de junio María del Monte se convertía en la maestra de ceremonias en las fiestas del Orgullo LGTBI+ en Sevilla. Un cargo de lo más significativo donde, durante la recta final de su pregón, la artista de 60 años habló sin tapujos por primera vez de su sexualidad.

Alzando una bandera de arcoíris con lunares, la cantante confesó que pertenece al colectivo LGTBI y presentó a su novia.

''¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años. Pero simple y llanamente es mía, y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca'', expresó desde el escenario de la Alameda de Hércules.

María del Monte en el Orgullo de Sevilla | GTRES

La que fuera gran amiga de Isabel Pantoja quiso hablar sobre el motivo por el que ha estado tanto tiempo guardando silencio: ''¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, he intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa no pasaría nada. A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra".

María del Monte en el Orgullo | GTRES

"Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo (...) Por supuesto, mi pareja esta tarde/noche está aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo'', dijo antes de que su pareja, la periodista Inmaculada Casal, se animara a subirse al escenario.

Seguro que te interesa...

El cariñoso mensaje con el que Kiko Rivera apoya a María del Monte tras la muerte de su madre