Conoce a Inmaculada Casal, la novia de María del Monte con quien lleva más de 20 años

Sevilla se ha vuelto a vestir de gala este jueves. Esta vez el motivo no ha sido otro que las fiestas del Orgullo Gay 2022. Una noche en la que la ilusión, la emoción y el amor se han transformado, no solo en un motivo de festejo, sino, en un día con el que conseguir darle una mayor visibilidad a este colectivo.

Este año la pregonera oficial ha sido María del Monte, la sevillana ha sido la encargada de dar el discurso que fue muy aplaudido por el público. Desde el escenario, la cantante revolucionó la plaza de la Alameda de Hércules y también las redes sociales.

María del Monte en el Orgullo | GTRES

La intérprete transmitió unas palabras muy sinceras con las que, de forma muy clara, habló por primera vez de su orientación sexual. Cuatro décadas más tarde de iniciar su carrera, por primera vez, María del Monte dio un pregón en el que desvelaba detalles de su vida privada. "Jamás en mi vida me he escondido de nadie y no lo voy a hacer por amor", afirmó muy empoderada.

¿De quién hablaba?

La sevillana, que llegó al acontecimiento luciendo la bandera LGTBI, emocionó a todo el público. María tenía preparado un discurso con el que quiso recordar a quién le robó el corazón hace más de 20 años.

María del Monte en el Orgullo de Sevilla | GTRES

"He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí", así quiso presentar María a su novia. Se trata de la periodista Inmaculada Casal, según ha revelado Jesús Manuel Ruiz en 'esdiaro'.

La comunicadora tiene un blog en el que cuenta todas sus vivencias dentro del mundo del periodismo y es madre de dos hijos. Ahí ha compartido una multitud de fotos de distintos actos públicos a los que ha acudido y en la mayoría aparece María del Monte, que parece que no se separa de su chica en ningún momento. Una relación que, tras 23 años, ha dado para mucho y en la que han demostrado que siempre están la una para la otra.

María del Monte no ha querido esconder más a su pareja y ha gritado su amor a los cuatro vientos. La cantante ha manifestado que ella iba a respetar en todo momento su libertad, pero le ha dado la oportunidad de subir al escenario y ahí, la pareja ha bailado, cantado y disfrutado de una noche muy especial y que siempre recordarán.

Seguro que te interesa...

María del Monte habla por primera vez de su orientación sexual y presenta a su novia en el Orgullo: ''La tengo desde hace 23 años''