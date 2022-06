Vanesa Martín opina sobre la gran confesión de María del Monte: "Que no hables no quiere decir que te escondas"

Han pasado unos días desde que María del Monte revelara por primera vez ante el mundo su orientación sexual y lo hacía durante el pregón del Orgullo LGTBI+ en Sevilla. Y es que, tras presentar públicamente a su pareja, Inmaculada Casal, con la que lleva 23 años, mucho se ha hablado sobre su discurso y lo que supone este cambio para la pareja.

Así, celebridades como Pablo Alborán se han pronunciado sobre el aplaudido discurso y la actitud de la cantante sevillana. A esta lista de famosos se ha unido otra cara conocida, Vanesa Martín, para comentar qué le ha parecido el pregón y qué opina de esa relación entre del Monte y Casal que hasta ahora era desconocida.

María del Monte en el Orgullo de Sevilla | GTRES

Vanesa Martín se pronuncia

Cantautora y malagueña, Vanesa Martín ha querido compartir su opinión sobre el emotivo discurso de la sevillana.

La malagueña ha roto una lanza a favor de María del Monte: "María es una tía fantástica, aunque yo no tengo la suerte de conocerla en persona. Me ha encantado su pregón y dice una cosa que es muy cierta, que no hables de tu vida privada no quiere decir que te escondas, simplemente que eres discreta". Con estas palabras Vanesa Martín apoya que la folclórica haya esperado el momento perfecto para ella para "desnudarse" ante el mundo y exponer, por primera vez en mucho tiempo, lo más íntimo de su vida privada.

Martín ha hecho hincapié en que a veces mantener la discreción en la vida personal es la única opción ante las cámaras, pues "siempre hay alguien que solo quiere saber de tu vida privada cuando pasas por un photocall para que te pregunten por la música". Sin embargo, confiesa que, de puertas para adentro, "en la calle, en la revista, los amigos... todo el mundo sabe la vida que tú llevas".

Aunque no ha querido desvelar si alguien le ha robado el corazón, ha dejado un apasionante mensaje sobre el amor: "Es muy difícil enamorarse de alguien y cuando lo consigues no tiene que predominar la cabeza porque no te atrevas a vivirlo, ni el envoltorio... Es tan difícil amar y ser correspondido que cuando lo tienes, adelante".

Lejos de abandonar la discreción que la caracteriza, ha revelado que se considera "una tía feliz". Es más, asegura que está viviendo un "momento maravilloso en lo profesional con el disco nuevo, con una gira que da un poco de vértigo, y personalmente soy una tía que se adapta y que procuro mezclar muy bien mi agenda con mi vida privada".