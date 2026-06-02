Mar Flores estalla al preguntarle por qué no fue la firma de libros de Alejandra Rubio: "¿Vamos a estar así toda la vida?"

Mar Flores ha sido preguntada por la prensa y, una vez más, ha tenido que responder a las preguntas relacionadas con Alejandra Rubio, que este fin de semana ha presentado su libro en la Feria del Libro en Madrid.

Alejandra Rubio y Terelu Campos en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

La firma de libros de Alejandra Rubio sigue dando mucho que hablar. Después de reunir a familiares, amigos y numerosos seguidores en el recinto, ahora ha sido Mar Flores quien ha tenido que responder a las preguntas sobre su ausencia en este día tan importante para su nuera.

La prensa al ver que no asistió no han tardado en preguntarle por la presentación del libro de la hija de Terelu Campos. Una pregunta ante la que reaccionó con cierta sorpresa y un poco molesta: "O sea, ¿vamos a estar así toda la vida?".

Mar Flores atendiendo a los medios de comunicación | Europa Press

Mar ha querido dejar claro que está encantada con los logros de Alejandra: "Me alegro tanto", ha asegurado con una sonrisa antes de lanzar un mensaje muy claro a los medios: "Ya tenéis que dejar esto como si fuera algo normal".

Y es que, desde hace meses, la relación entre Mar Flores y Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los asuntos más comentados. Sin embargo, ambas han demostrado en más de una ocasión que mantienen una relación cordial y que la unión familiar está por encima de cualquier rumor.

Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia padre e hijo en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Durante el encuentro con la prensa también le preguntaron por la presencia de Carlo Costanzia padre en la firma del libro, pero en esta ocasión prefirió no entrar en ese terreno. Mar ha evitado responder y ha continuado su camino sin dar más explicaciones.