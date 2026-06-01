Juan Urquijo, muy discreto ante las preguntas sobre el supuesto embarazo de su hermana Teresa Urquijo

Juan Urquijo ha estado este fin de semana en la plaza de toros de Aranjuez, donde ha sido preguntado sobre los rumores que rodean a su hermana, Teresa Urquijo. En los últimos días se ha especulado sobre un posible nuevo embarazo de la mujer de José Luis Martínez-Almeida, una noticia que, de confirmarse, supondría una gran alegría para toda la familia.

Y, de confirmarse la noticia, Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida se convertirían en padres por segunda vez. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Lucas, en julio del año pasado, apenas unos meses después de celebrar su boda.

Sin embargo, fiel a la discreción que siempre ha caracterizado a los Urquijo, Juan ha preferido no entrar en detalles. El joven ha saludado amablemente a la prensa a su llegada al recinto, pero ha evitado responder a las preguntas relacionadas con la supuesta noticia del embarazo de su hermana.

Juan Urquijo siendo preguntado por la prensa | Europa Press

Lejos de despejar las dudas, Juan ha preferido guardar silencio y continuar su camino sin hacer declaraciones, dejando en el aire todas las dudas sobre el estado actual de Teresa Urquijo.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre su situación personal ni sobre su relación con Irene Urdangarin, demostrando una vez más que prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático.

Con una sonrisa educada y un gesto de despedida antes de entrar en la plaza, Juan Urquijo ha dejado claro que, por el momento, será la familia quien decida cuándo y cómo compartir cualquier novedad importante. Mientras tanto, los rumores sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la familia de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida continúan creciendo.