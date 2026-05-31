Alejandra Rubio reúne a Terelu Campos con Alejandro Rubio y Carlo Costanzia: así ha sido su reencuentro

Finalmente, Terelu Campos ha asistido a la caseta de la Feria del Libro de Madrid en la que su hija, Alejandra Rubio, se ha encontrado este fin de semana firmando ejemplares de su novela, Si decido arriesgarme.

Alejandra Rubio y Terelu Campos en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

La joven estuvo en la jornada del viernes atendiendo a los fans, llamando la atención de las ausencias de su madre o su suegra, Mar Flores, mientras su pareja, Carlo Costanzia, y su suegro, Carlo Costanzia padre, fueron sus grandes apoyos junto a amigos como Aless Gibaja o Paty Sánchez.

Este domingo ha sido turno Terelu, que ha aparecido abriéndose paso entre los fans para pagar de su bolsillo un ejemplar del libro de su hija mientras ésta le escribía una extensa dedicatoria.

Pero la suya no ha sido la única presencia que ha agradecido Alejandra, ya que también ha acudido su padre y ex de Terelu, Alejandro Rubio.

Alejandra Rubio y Alejandro Rubio en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

De hecho, uno de los momentos más comentados ha sido cuando Terelu ha saludado a Alejandro de una forma cariñosa y cordial, al igual que a Carlo Constanzia padre e hijo.

Alejandro Rubio y Terelu Campos en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

De esta forma, ha demostrado públicamente el apoyo incondicional que mantiene hacia su hija, reforzando la cercanía entre madre e hija en medio del revuelo generado.

Incluso, horas antes, Terelu aprovechó para salir en defensa de su hija, asegurando a Europa Press que la obra le ha gustado mucho, señalando que su madre, María Teresa Campos, estaría muy orgullosa de su nieta.