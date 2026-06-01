Alejandro Rubio, muy orgulloso durante la firma de libros de su hija, Alejandra Rubio: "Ha significado mucho"

Alejandra Rubio ha vivido unos días muy emocionantes rodeada de seguidores, amigos y familiares con motivo de la firma de su libro, Si decido arriesgarme. Entre las personas que quisieron acompañarla en este momento tan importante se encontraba su su padre, Alejandro Rubio, que no dudó en mostrar públicamente su felicidad por el éxito que está teniendo su hija.

Visiblemente orgulloso, Alejandro ha explicado que la publicación del libro no es algo improvisado ni una idea reciente, sino un sueño que su hija lleva persiguiendo desde hace mucho tiempo: "Ha puesto ilusión durante muchísimo tiempo. Esto no es nuevo. La gente que dice que esto se ha ocurrido ahora, llevamos ya así muchos años".

Alejandro Rubio hablando con la prensa | Europa Press

El padre de Alejandra ha querido recalcar el esfuerzo y la dedicación que su hija ha invertido en este proyecto, recordando que conoce perfectamente todo lo que significa para ella: "Soy su padre y lo sé muy bien. Yo sé la ilusión que le hace y lo que supone para ella".

Aunque ha preferido no entrar en detalles sobre el proceso de creación del libro, sí ha destacado la pasión con la que Alejandra se ha implicado desde el primer momento: "Lo que sí sé es que le ha puesto muchísima ilusión".

Alejandra Rubio y Alejandro Rubio en la Feria del Libro de Madrid | Gtres

Durante la firma, Alejandra ha recibido el cariño de numerosas personas que quisieron acercarse para conseguir un ejemplar dedicado y compartir unos minutos con ella. Una respuesta que emocionó especialmente a su padre, que reconoció entre risas que se le "cae la baba" al verla cumplir una meta tan importante.

Además, Alejandro también ha valorado la presencia de familiares y personas cercanas que quisieron acompañar a Alejandra en este momento tan especial: "A ella le hace mucha ilusión y para nosotros es importante".