El recuerdo imborrable de Antonio Flores: Las palabras de Lolita y Rosario en el 31 aniversario de su muerte

El pasado 30 de mayo se cumplió el 31 aniversario de la muerte de Antonio Flores, una pérdida que dejó una herida abierta en la música española y, sobre todo, en el corazón del clan Flores.

Fieles a su memoria, sus hermanas, Lolita y Rosario, se han abierto a través de sus redes sociales para rendirle un tributo cargado de amor y nostalgia a su hermano, demostrando que el recuerdo de Antonio no se apaga.

Aquel fatídico mayo de 1995 fue muy duro para la familia, ya que con una diferencia de apenas dos semanas, la familia tuvo que despedir primero a la matriarca, Lola Flores, y después al intérprete de No dudaría.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre las palabras que Lolita y Rosario han compartido con sus seguidores. ¡Vamos a ello!

Antonio Flores | Gtres

Las palabras de Lolita

Lolita Flores ha sido la primera en abrir su corazón con una gran honestidad que refleja que el paso del tiempo no cura del todo las ausencias. Acompañando su publicación de una fotografía retrato de Antonio, la artista ha confesado lo difícil que es vivir sin su hermano.

"31 años sin ti, y crees que te acostumbras, que el dolor se mitiga, pero no, me duele todos los días de estos 31 años", arranca el comunicado la artista. Unas palabras con las que deja claro que este aniversario es el recordatorio de un vacío, añadiendo que "hoy no es un día especial, es un día amargo para los que te queremos".

Lolita también ha querido buscar el consuelo explicando cómo logra transformar esa pena en arte, asegurando que "luego viene la paz, la tranquilidad de saber que estés donde estés estás bien, estoy segura, y el dolor se vuelve canción tuya, por supuesto".

En su mensaje, ha compartido la paz que le da saber que él sigue cuidando de ellos desde otro plano: "Lloro escribiendo esto, pero sé que estás pendiente de todos nosotros y eso me reconforta, tú eras energía y la energía no muere, se transforma y eres parte de mí".

Lola Flores junto a su hijo Antonio Flores | Gtres

El mensaje de Rosario

Por su parte, Rosario también ha querido rendir homenaje a su hermano con un emotivo vídeo recopilatorio que rescata entrañables momentos juntos, combinando fotografías y vídeos que muestran la bonita relación llena de magia que compartían los hermanos.

Junto al vídeo, la cantante ha dejado un mensaje breve que habla sobre la conexión espiritual que mantiene con su hermano: "Sé que estás conmigo SIEMPRE, en mi vida, cuidándome, dándome amor y protección", ha relatado Rosario.

La artista ha acabado la dedicatoria dejando claro que el paso de las décadas no enfría su recuerdo: "Te quiero hermano, nunca te olvido, NUNCA en la vida te olvido". Una publicación que, al igual que la de su hermana Lolita, se ha llenado rápidamente de comentarios de cariño por parte de sus seguidores.

Lola Flores junto a sus hijos Antonio y Rosario | Gtres

El homenaje de su hija Alba

El recuerdo del cantante no solo se mantiene vivo en el corazón de sus hermanas, sino también en el de su hija, Alba Flores. El año pasado, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte del artista, la actriz se volcó en el proyecto cinematográfico más íntimo y personal de su carrera: "Flores para Antonio", una película documental que recorre la vida y obra del músico y compositor.

Antonio Flores junto a su hija Alba | Gtres

La producción, dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta pero liderada creativamente por la propia Alba, propone un viaje emocional en el que la actriz, que tenía solo ocho años cuando perdió a su padre, busca recuperar su historia.

En este largometraje, que vio la luz en cines el pasado mes de noviembre, la joven entrevista a amigos del artista y a su propia familia, incluidas Lolita y Rosario. Para Alba, sumergirse en los archivos y las canciones de su progenitor supuso una experiencia única.