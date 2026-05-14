Mar Flores responde tajante al ser preguntada por su ausencia en la presentación del libro de Alejandra Rubio

La presentación del libro de Alejandra Rubio, Si decido arriesgarme, continúa generando comentarios más allá del propio evento. Una de las ausencias que más ha llamado la atención ha sido la de Mar Flores, madre de Carlo Costanzia y abuela del hijo que el actor tiene junto a la colaboradora televisiva.

Y es que, desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia iniciaron su relación y posteriormente se convirtieron en padres, la atención alrededor de ambas familias no ha dejado de crecer. Cada aparición pública y cada gesto entre sus miembros ha sido seguidos al detalle, especialmente en lo relacionado con la relación entre Mar Flores y la hija de Terelu Campos.

Tras la expectación surgida por no verla en un día tan importante para Alejandra, la modelo ha sido preguntada directamente por los medios mientras se dirigía al coche para marcharse. Sin embargo, lejos de querer aclarar la situación, Mar Flores ha respondido de manera breve y bastante tajante: "Que yo sepa es para prensa".

Tras esas palabras, la empresaria ha evitado añadir más comentarios.

Mar Flores con la prensa | Europa Press

Unas palabras cortas pero contundentes que han vuelto a poner el foco sobre la relación entre Mar Flores y el entorno de Alejandra Rubio, especialmente después de los numerosos rumores y comentarios que han rodeado a ambas familias en los últimos meses.